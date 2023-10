La pasión no conoce límites ni fronteras, el amor al Rebaño trasciende kilómetros y José Pineda es la digna representación de ello; originario de Guatemala, este aficionado se dio cita esta tarde para presenciar un duelo más entre Chivas y Atlas.

Sincerándose, relató que no hace mucho se convirtió seguidor del Guadalajara, sin embargo, su estilo de futbol, la pasión que transmite el equipo y sus seguidores, lo llevaron a no perderse ningún partido y estar al pendiente de los rojiblancos cada semana.

“Lo que más motiva de irle a las Chivas es todo el equipo, el juego en conjunto, la forma en que se distribuyen y el buen toque de balón”, indicó Pineda.

“Desde hace tres años soy fiel seguidor de las Chivas, a pesar de no ser de México. A veces el corazón le pide uno a qué lugar irse y todo de las Chivas, me enamoró, sus colores, la camiseta, la manera en que los aficionados viven cada partido, me obligó a convertirme en uno de ellos”, añadió el guatemalteco.

Pineda confesó que no radica en México y que está aprovechando su pasantía de un mes para asistir el día de hoy al estadio, ya que era un partido imperdible para él.

“Yo no vivo acá, sigo a Chivas desde Guatemala por televisión. Pero llegué aquí desde el pasado 30 de septiembre y estaré un mes aquí en México, por lo que era impensable perderme este encuentro y tuve que aprovechar”, comentó.

Por último, para Pineda aún es una tarea familiarizarse con los jugadores y lamentó toda la situación en torno a Alexis Vega, pero espera encontrar en “Piojo” Alvarado o alguien más, la manera de que el equipo se reencuentre con la victoria.

“No conozco mucho a los jugadores todavía porque han sido muchas idas y venidas, es complejo. Pero confío en que hoy sacarán la victoria tal vez con un gol de Alvarado y un marcador final de 2-1”, finalizó.

