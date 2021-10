El entrenador mexicano José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el "Chelís", encendió la polémica en redes sociales luego de realizar una fuerte crítica sobre el técnico de Chivas Marcelo Michel Leaño, al que llama una "copia burda" suya.

"Seis años estuvo pegado conmigo y todo esto que hace y dice, yo lo hice", dijo "Chelís".

Sánchez Solá habló tras el empate entre Chivas y Cruz Azul, en acciones de la J15. Durante su aparición en el programa Futbol Picante, comentó sobre Leaño: "Si haces un poco de autocrítica sabes que tu equipo no jugó a nada en el primer tiempo, que metiste ocho defensas, que todo lo que has hablado es mentira, que eres una copia burda".

A lo que el comentarista Álvaro Morales le preguntó "de quién", y "Chelís" respondió "pues mía, es una copia burda mía, pero fabricado en China".

Chivas y Cruz Azul empataron 1-1 el sábado. Ante eso, Marcelo Michel Leaño asegura que el equipo se encuentra vivo y mejorando de cara a la fase final del torneo. O por lo menos así lo hizo sentir al rescatar lo positivo del juego ante los cementeros.

"Este equipo muestra que está vivo y con ganas de mejorar, ya estamos pensando en Tigres", dijo.

Pero "Chelís" cree que el entrenador interino de Chivas no aprovecha la oportunidad que le están dando de dirigir al Rebaño.

"Lo que se dice hay que plasmarlo en la cancha", insistió Sánchez Solá. "Es válido empujar, entusiasmar, pero en toda su trayectoria no se tiene que sentir contento, porque la gran oportunidad que tiene no la está aprovechando, no le está sacando jugo, se está muriendo de nada".

Chivas llegó a 19 puntos, lo que no le alcanza para asegurar su boleto al repechaje del Torneo Apertura 2021, por lo que tendrá que cerrar con fuerza en las últimas dos jornadas si quiere aspirar a algo.

Sin embargo, el Guadalajara jugará su siguiente partido en calidad de visita ante Tigres el sábado 30 de octubre a las 21:00 horas.

