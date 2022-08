Chivas: Chiquete explica las razones de la mejora rojiblanca

El Guadalajara vive su mejor momento dentro del Apertura 2022, pues con dos victorias al hilo, Chivas ha escalado posiciones hasta meterse de lleno en los puestos de repechaje.

Al respecto de esta mejora del equipo, el zaguero Jesús Orozco Chiquete explica las razones por las que considera que el Guadalajara ha enmendado el rumbo en este certamen del futbol mexicano.

"Yo creo que el compromiso está, desde los de arriba que hacen la presión hasta nosotros que sabemos que no podemos dejar pasar pequeños detalles. El ‘Wacho’ (Miguel Jiménez) también ha estado muy bien, siento que eso también nos ha ayudado mucho para defender", comentó el defensa del Guadalajara en entrevista para Chivas TV.

Durante este semestre Chiquete ha sido utilizado por Ricardo Cadena como lateral izquierdo y como defensa central, y aunque esto ha llamado la atención, el canterano rojiblanco explica que no es una situación que desconozca.

"A mí donde me pongan voy a jugar y voy a dar lo mejor de mí, yo en mi carrera comencé de extremo izquierdo, después fui contención y lateral hasta que terminé de central, por eso no tengo problema de donde me pongan, siento que entre más posiciones juega un futbolista, más importante es", finalizó.

Luego de imponerse a Necaxa y a Rayados de Monterrey, el Rebaño volverá a la actividad este sábado cuando se mida contra los Pumas en la cancha del Estadio Akron.

