Chivas-Atlas, el Clásico del orgullo

Hoy es noche de Clásico Tapatío, siendo éste quizá uno de los más fríos en la historia, y atípico, porque no habrá afición en la tribuna, debido a la pandemia de COVID-19.

Chivas busca su tercer triunfo en casa en su séptima aparición, mientras que Atlas su segunda victoria jugando como visitante en este Guard1anes 2020.

A la importancia de un Clásico Tapatío se suman puntos importantes, ya que de ganar el Guadalajara amarraría con 22 unidades la Repesca y en el caso del Atlas, una victoria combinada con otros resultados, significa meterse de nueva cuenta a la lucha por la Reclasificación, ya que hoy aún mantiene posibilidades.

De perder, Chivas no saldría de la zona de Repechaje, pero comenzaría a ceder terreno, lo cual pondría en duda incluso su entrada a la Reclasificación por el cierre de torneo difícil, pues luego va ante el Cruz Azul, le sigue Pumas y cierra contra el Monterrey.

“Es el rival con el que no quieres perder. Va a ser importante la intensidad que le metamos, eso va por descontado, son partidos diferentes y no te puedes guardar nada”, comentó el lateral derecho rojiblanco Jesús Sánchez sobre el Clásico Tapatío de esta noche en la casa de los rojiblancos.

Si Atlas sale derrotado, las posibilidades de meterse a una Repesca serían muy bajas, ya que cerrará ante el América, Puebla y contra Tigres.

“Creo que cada Clásico tiene su manera de vivirse, cada Clásico tiene su motivación extra. Es un partido totalmente diferente y se vive de otra manera”, señaló el lateral derecho de los rojinegros José Abella.

Luciano Acosta es de los atlistas más difíciles de marcar por su movilidad. TWITTER/@ATLASFC

Altas y dudas

El capitán rojiblanco Jesús Molina logró recuperarse y es elegible para este Clásico, al tiempo que Fernando Beltrán apunta para regresar a la titularidad. Gilberto Sepúlveda está en duda de inicio, por cansancio muscular.

El técnico del Atlas, Diego Martín Cocca, tiene problemas en la zona defensiva, pues Germán Conti no se ha podido recuperar a 100% de la lesión que sufrió ante el Necaxa.

Por lo tanto Martín Nervo estaría acompañado en la zaga central por Brayton Vázquez o Anderson Santamaría, siendo el canterano quien lleva preferencia para este duelo, debido a sus características.

Posibles alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 17. Jesús Sánchez, 21. Hiram Mier, 15. Antonio Briseño, 26. Cristian Calderón, 11. Isaac Brizuela, 5. Jesús Molina, 20. Fernando Beltrán, 15. Uriel Antuna, 7. Alexis Vega, 9. José Juan Macías.

DT: Víctor Manuel Vucetich.

Atlas

12. Camilo Vargas, 4. José Abella, 2. Hugo Nervo, 24. Brayton Vázquez, 27. Jesús Angulo, 26. Jesús Isijara, 21. Lorenzo Reyes, 8. Renato Ibarra, 7. Víctor Malcorra, 10. Luciano Acosta, 11. Marcelo Correa.

DT: Diego Martín Cocca.

DANIEL OSORNO

“Los Clásicos antes eran más bonitos”

Daniel Osorno lamenta que el Atlas no tenga un equipo competitivo, que hay jugadores extranjeros que no sienten la camiseta como se debe, pero dice que éste es un buen momento para trascender y ganando a Chivas le darían un poco de alegría a la Fiel, que ha sufrido tantas humillaciones en los últimos torneos.

Este Clásico lo siente diferente. Para Osorno se ve frío, le faltan ingredientes, pero espera que al momento de correr el balón, sea diferente y se brinden a 100%, que los jugadores derrochen buen futbol. “Me tocó de todo en los Clásicos, porque hubo momentos en la era de Ricardo Antonio La Volpe que no nos ganaban, pero luego eso se revirtió y pasó lo mismo, no les veíamos una en siete encuentros seguidos. Eran Clásicos bonitos, de mucha pasión. Hoy no es lo mismo de antes. Que den un buen espectáculo y que gane el mejor. Sin público no es la misma pasión”.

En sus tiempos (finales de los noventa y principios del nuevo siglo), señaló que durante la semana todo se calentaba con declaraciones, la afición estaba más metida en el encuentro, los programas eran polémica pura y hoy, hasta los medios están fríos al tocar el tema.

“Sufrimos con Chivas, era un espectáculo impresionante cada encuentro. Era una semana en la cual se cuidaba uno mucho. Espero que ganen los rojinegros”.

ALBERTO MEDINA

“Es el Clásico del pueblo”

Tiene argumentos de sobra para decir que el Clásico Tapatío es de los que más disfruta la gente, ya que no necesitó de mercadotecnia para crecer, como otros. La rivalidad fue natural y desde la óptica de Alberto “Venado” Medina, está por encima del Clásico Nacional ante el América.

“Los Clásicos Tapatíos son los que más disfrutaba en mi carrera futbolística, más allá del Clásico Nacional. El Tapatío tiene algo diferente, toda la semana se vivía con mucha polémica, es el que está esperando la gente, es el Clásico del pueblo. Repercute mucho y desde las Fuerzas Básicas te dicen que no debes perderlo”.

Comenta el “Venado” que cuando le tocó cargar con la derrota, en la calle se lo recordaban. “Cuando se pierde no quieres ni salir, la gente te reclama que no le echaste ganas, de pronto las circunstancias así son, toca la derrota, pero la gente no lo ve así, aunque te hayas entregado y preguntan continuamente del por qué no se ganó. Es en pocas palabras, imperdonable que se pierda un Clásico Tapatío”.

Los números dicen que Chivas, que le saca seis puntos al Atlas, y por jugar en casa, saltará al campo con la etiqueta para llevarse los tres puntos. “Llega mejor Chivas, pero también siempre lo he dicho, que en este tipo de partidos todo puede cambiar. La gente siempre dice que de alguna manera ganando al Atlas y al América, son felices. Veo favorito a Chivas”.

La cifras

19 puntos suman los rojiblancos luego de 13 partidos disputados

12 goles a favor lleva el Rebaño, siendo JJ Macías su mejor anotador con 4

10 tantos en contra de Chivas, la segunda mejor defensa

13 unidades tienen los Zorros en 13 juegos del Torneo Guard1anes 2020

10 dianas de los atlistas, y Víctor Malcorra es su romperredes con 3

14 goles han recibido los rojinegros en 13 partidos jugados.