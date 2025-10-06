El delantero de Chivas, Armando González, vive un extraordinario momento, ya que es el goleador del equipo y se mantiene como el tercer mejor goleador mexicano en el Torneo Apertura 2025. Gracias a su gran rendimiento, el juvenil rojiblanco está cerca de hacer historia, pues podría establecerse como el mejor goleador de Chivas en los últimos 10 torneos.

En la presente campaña, la "Hormiga" González ha conseguido un total de seis anotaciones, consolidándose como el hombre gol del Rebaño Sagrado, luego de que poco a poco se ha ganado la titularidad en el Guadalajara, además de ser uno de los mejores delanteros mexicanos de la Liga MX.

El "Hormigol", en apenas 12 fechas, ya ha igualado e incluso superado la cuota de goleo de los mejores anotadores en cada semestre de los últimos cuatro torneos de Chivas: Roberto Alvarado (Clausura 2025, 4 goles), (Apertura 2023, 6 goles), Cade Cowell (Apertura 2024, 5 goles), y Víctor Guzmán (Clausura 2024, 6 goles).

De igual manera, González igualó los números de José Juan Macías, quien en el Torneo Apertura 2020 y en el Torneo Clausura 2021 se estableció como el mejor goleador de Chivas con seis anotaciones por torneo. Por si fuera poco, también superó el registro de Ángel Zaldívar, quien en el Torneo Apertura 2021 y 2022 fue el mejor goleador de Chivas con cuatro anotaciones.

Con la racha goleadora que tiene Armando González en el presente semestre, está a un gol de igualar la marca de Alexis Vega, quien se estableció como el mejor goleador del Torneo Clausura 2022 con un total de siete anotaciones. Además, está a solo dos goles de igualar la marca del mejor goleador del Torneo Clausura 2023, quien consiguió un total de ocho anotaciones en aquel semestre en el que Chivas llegó a la gran final ante Tigres.

Mejores goleadores de Chivas en los últimos diez torneos

José Juan Macías (Apertura 2020 - 6 goles)

José Juan Macías (Clausura 2021 - 6 goles)

Ángel Zaldívar (Apertura 2021 - 4 goles)

Alexis Vega (Clausura 2022 - 7 goles)

Ángel Zaldívar (Apertura 2022 - 4 goles)

Víctor Guzmán (Clausura 2023 - 8 goles)

Roberto Alvarado (Apertura 2023 - 6 goles)

Víctor Guzmán (Clausura 2024 - 6 goles)

Cade Cowell (Apertura 2024 - 5 goles)

Roberto Alvarado (Clausura 2025 - 4 goles)

SV