Fue campeón con el Rebaño y es uno de los últimos referentes del club en su era moderna, y es por eso que ahora le duele ver a las Chivas en los últimos lugares del futbol mexicano.

Se trata de Edwin Hernández, ex lateral del Rebaño que lanzó duras críticas para su ex equipo ahora que no han conseguido cuando menos un triunfo durante los ocho partidos que se han disputado en el Apertura 2022.

“Es triste ver que el equipo hasta ahora no ha podido hacer un buen papel en el torneo. Yo sigo insistiendo: creo que no hay gente con jerarquía en el equipo y obviamente sé que le dan oportunidad a los chavos, pero este no es cualquier equipo y uno debe de saber dónde está parado, de esa manera es como se tiene que trabajar”.

“No quiero generalizar, no todos están en el mismo nivel, sí hay jugadores que han aportado pero no son todos, y para que el equipo trascienda tienen que estar la mayoría en un buen nivel. Sí es triste y vergonzoso que sólo llevemos un gol en casa y que no podamos ganar, sí es algo triste porque no se ve por dónde, no existe identidad y por eso la gente se ha puesto en contra. Es doloroso para los que sí somos muy aficionados al equipo”, finalizó el “Aris”.

Hernández fue parte del equipo rojiblanco que se coronó como campeón de Copa y Liga en el 2017 además de la Concachampions en el 2018.

JL