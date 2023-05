Alan Mozo no se esconde ni se achica previo a la Final del futbol mexicano, pues sabedor de que Chivas necesita de él para medirse a los Tigres, el lateral del Rebaño advierte que él llegó a Verde Valle para jugar en este tipo de escenarios.

Este es apenas el segundo torneo de Mozo como jugador rojiblanco, y ahora que el equipo está en la disputa de su título número 13, el habilidoso zaguero no tuvo empacho para reconocer que su principal objetivo es hacer historia con el Guadalajara.

“Sé todo el talento que hay acá, sé el equipo en el que estoy. La verdad es que yo vine aquí para esto, vine con mis metas muy trazadas y no me sorprende nada que hoy estemos donde estamos”.

“Este club es especial, tiene historia y es uno de los más grandes no sólo nacional, sino internacionalmente. Me siento muy orgulloso de formar parte y vine aquí para meterme en su historia, no vine a pasar de largo y vine con las metas muy claras en lo que quería. Tenemos una oportunidad inigualable este fin de semana”, comentó.

Será este jueves y domingo cuando el Guadalajara se mida contra los Tigres en la serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano, esto en una Final que será idéntica a la disputada en el Clausura 2017 de la Liga MX.

