América: Jardine destaca llegar a dos finales seguidas

El posible bicampeonato del América está a sólo 180 minutos de distancia, y consciente de esto es que André Jardine, técnico de las Águilas, quiere darse el permiso para disfrutar el haberse instalado en una nueva final del futbol mexicano.

Después de eliminar a las Chivas por segunda vez en el semestre (Concachampions y Liga MX), el entrenador azulcrema aplaudió lo hecho por sus jugadores más allá de las críticas por la baja en el nivel de algunos de ellos.

“En los partidos se ve el nivel del equipo, la forma en la que están comprometidos aunque no siempre jugamos bien como nos gustaría, porque no somos máquinas, los jugadores no son robots que tu aprietas un botón y siempre están en su máximo nivel. Hay que recordar que del otro lado hay un rival que también te estudia, que planea y que consigue a momentos neutralizar algunos puntos y para mí eso es lo que pasó un poco en el primer partido”.

“Para mí hoy sólo hay cosas buenas, hicimos un muy buen partido controlado siempre yendo al frente a buscar el gol aún sabiendo que el 0-0 nos servía y siempre estuvimos más cerca del gol. Hay que festejar porque no es fácil llegar a dos finales y nos vamos a dar el derecho de disfrutar un día para el lunes ya estar enfocados”, comentó.

Hasta ahora Jardine tiene cuenta perfecta con las Águilas, pues el timonel ha llevado al equipo a dos finales en apenas dos torneos en el banquillo azulcrema.