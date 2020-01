“Chicote” Calderón está enamorado de Chivas

Cristian Calderón está feliz por cómo la afición de Chivas lo ha recibido, el compromiso es grande y sabe que esperan mucho de él, pero esto lejos de presionarlo aseguró que lo motiva para caminar en su carrera a cosas importantes porque está en una vitrina que podrá alcanzar lo que quiera, andando muy bien futbolísticamente.

Las muestras de cariño con la afición que se ha hecho presente en los entrenamientos, partidos o que se lo encuentran en la calle, dice que lo motivan mucho a crecer, a dar alegrías en cada acción que dispute.

“Me siento muy contento y agradecido con la afición que me recibió así, que a la entrada del cambio y ya en el campo, me aplaudieron, me alentaron. Me siento contento de vestir estos colores y de respaldar a Chivas, es motivación, presión para nada”.

“Chicote” Calderón puntualizó que en su interior hay un sentimiento de ansiedad, ya quiere que la competencia oficial se dé, para demostrar los motivos de su llegada al Guadalajara, donde quiere hacer huesos viejos.

“Es un equipo grande y se siente al llegar acá, quizá a lo mejor esa adrenalina de querer jugar, de vestir esta playera es motivación más que nada y trabajar más que nada, para que siga creciendo la motivación. Estamos con ansias de que inicie el torneo para sacar la primera victoria en casa, haciéndolo de la mejor manera”.

LS