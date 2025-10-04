México Sub-20 clasifica en el grupo de la muerte tras vencer a Marruecos

La Selección Mexicana Sub 20 selló su pase a los octavos de final del Mundial tras imponerse 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora en un duelo muy parejo dentro del considerado “grupo de la muerte”. Con este resultado, el Tricolor aseguró el segundo lugar del sector con 5 puntos, avanzando con autoridad a la fase de eliminación directa.



En un compromiso que se pronosticaba sumamente trabado y protagonizado por el mediocampo de ambos equipos, México realizó cambios significativos en su once titular al prescindir de hombres como Alexei Domínguez y Elías Montiel, para darle entrada a Yael Padilla y Diego Sánchez, con la intención de ser más propositivos al ataque.

Sin embargo, el parado defensivo marroquí se presentó sólido y contuvo cada uno de los intentos, mismos que no llegaron en demasía. E incluso, las jugadas con sensación de mayor peligro al ataque se registraron del lado africano, pero el arquero Emmanuel Ochoa resolvió los escasos arribos para evitar la caída de su marco.

El momento de mayor tensión se vivió al minuto 29’ cuando Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral, luego de que un elemento de Marruecos le cayera encima tras una fallida disputa por el balón. Por lo que, el jugador de Cruz Azul tuvo que salir directamente al hospital y fue sustituido por Íker Fimbres.

En la segunda mitad, el Tricolor mostró una actitud ligeramente más agresiva, lo que provocó un error de Marruecos. Anas Tajaouart cometió una mano dentro del área, lo que derivó en un penal a favor de los aztecas. Desde los once pasos, Gil Mora convirtió el gol al minuto 51’ que abrió el marcador y encendió la ilusión de México por la clasificación.

El combinado nacional apostó con defenderse con la posesión de balón. No obstante, la claridad no lo acompañó al momento de tratar de construir jugadas más amenazantes, por lo que México se mostró inoperante al buscar una segunda anotación.

Al 78, se presentó una acción polémica, luego de que Eduardo Arce pidiera revisión por un posible penal por falta sobre César Bustos. Sin embargo, el árbitro decidió que no habían los argumentos necesarios y no concedió la pena máxima.

México estará enfrentando al anfitrión Chile en los octavos de final de la competencia, dicho encuentro se jugará el martes 7 de octubre a las 13:30 horas.

SV