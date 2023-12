El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández se recupera de una fuerte rodilla que lo alejó y eliminó su contrato del Galaxy de los Ángeles en la MLS.

La situación del canterano de Chivas ha permitido generar rumores sobre su futuro, teniendo a la Liga MX como una opción fuerte para seguir su actividad en el futbol profesional.

Como es de esperarse, para muchos aficionados, el Guadalajara es la opción más viable, pero el exjugador del Real Madrid no le cierra la puerta a otros equipos, incluido uno de los acérrimos rivales. De hecho, confesó dónde jugaría entre Atlas y América.

"Todo puede pasar, pero en América no. Bueno, ojo, yo digo que en dos equipos no jugaría que son América y Atlas. Ahora, si te pones a imaginar en un multiverso, de escoger entre esos dos, prefiero al América. Yo no haría eso que hizo Omar Bravo de irme al Atlas".

El también exjugador del Manchester United apareció en entrevista con el Escorpión Dorado. Ahí, reveló que ha tenido acercamientos con Emilio Azcárraga, dueño del América, quien, dijo, lo ha tratado muy bien, aunque sentenció que jamás le ha dicho algo sobre formar parte de sus filas.

"Las veces que he coincidido con Emilio, me ha tratado de una manera tan buena y humilde, pero jamás hemos hablado de temas deportivos sobre mis servicios, hasta el día de hoy", dijo el delantero.

El pasado mes de noviembre, el equipo del Galaxy informó el fin de su relación contractual con Chicharito Hernández.

El ex atacante de las Chivas llegó a la MLS luego de terminar su estadía en el futbol de Europa. Desde entonces, se ha rumorado que tendrá que buscar alguna otra opción para continuar su carrera una vez que se recupere por completo de la rotura de ligamento cruzado anterior que padeció en junio pasado.

