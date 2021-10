El próximo domingo previo al clásico ante el LAFC, LA Galaxy develará en el Dignity Health Sports Park una estatua en honor a Landon Donovan, histórico del futbol estadounidense.

Javier Hernández, histórico del futbol mexicano y actual delantero del equipo angelino habló sobre la admiración que tiene por el polémico exjugador de la Selección de los Estados Unidos.

"No hay palabras para una carrera como la de él. Es un jugador que se merece eso y más, ojalá podamos darle una alegría el domingo... Era un jugador que no nos gustaba enfrentar como mexicanos, era difícil; no me tocó enfrentarlo mucho, pero ni desde afuera te gustaba verlo. Fue auténtico, nunca se traicionó, se expresó como sentía, por eso lo admiro muchísimo", declaró el delantero tricolor en videoconferencia.

En 11 temporadas con el cuadro de Los Ángeles (2005-14, 2016), Donovan registró un récord de 113 goles y 107 asistencias en 253 partidos jugados de temporada regular (237 como titular); ganó cuatro Copa MLS (2005, 2011, 2012, 2014), dos Supporters' Shields (2010, 2011) y una Copa Abierta Lamar Hunt (2005).

LA Galaxy y Los Ángeles FC volverán a enfrentarse y aunque la realidad que viven es distinta, para el "Chicharito" eso no importa en los clásicos.

"Da igual si nunca han ganado acá o si viene de cualquier racha. Son juegos donde no se necesitan poner más ingredientes para motivarte. Tenemos que ser positivos y aprovechar sus errores… Será un fin de semana muy lindo", declaró Hernández, quien suma 12 anotaciones en la temporada de la MLS estadounidense.

