"Chicharito" Hernández se va al Galaxy de la MLS

Casi una década después, el andar de Javier Hernández por el futbol europeo terminará. Durante las próximas horas el Galaxy de Los Ángeles anunciará este miércoles que el "Chicharito" es su nuevo futbolista, al que ha ofrecido un contrato multianual además de un buen salario, el cual rondaría los siete millones de dólares anuales, según informó a El Universal Deportes una fuente cercana al club de la Major League Soccer.

Es el fin de la aventura del tapatío por el viejo continente, al que llegó en 2010, después del Mundial de Sudáfrica, con el Manchester United, club que pagó al Guadalajara casi nueve millones de dólares por los derechos federativos del delantero mexicano. Ahora, nueve años y medio después, el Galaxy desembolsará 10 millones de billetes verdes para pagárselos al Sevilla, club al que todavía pertenece Hernández.

Se trata de un golpe mediático del club californiano, que hace unas cuantas semanas se quedó sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien volvió al Milán en busca de revancha. El "Chicharito" será el nuevo "jugador franquicia" del Galaxy, con el que espera mantenerse en los primeros sitios del balompié estadounidense y verdaderamente luchar por el título de la MLS, aunado a que será un imán de taquilla y la contraparte que necesita el club en la ciudad para hacer frente al club Los Ángeles FC, cuya estrella es el también mexicano Carlos Vela.

Hernández vuelve al continente americano después de militar con los "Red Devils" (2010-14), el Real Madrid (2014-15), el Bayer Leverkusen (2015-17), el West Ham (2017-19) y el Sevilla (2019), club en el que deseaba recuperar su carrera, pero donde logró disputar.

Con los dirigidos por Julen Lopetegui apenas suma tres anotaciones (dos en la Europa League y una en la Liga española) y ha perdido la lucha por la titularidad con el holandés Luuk de Jong, por lo que accedió a escuchar la oferta del Galaxy, pese a que no era su prioridad en un principio. Los mejores años europeos del "Chicharito" fueron en el United, club con el que marcó 59 anotaciones ganó dos títulos de la Liga Premier y fue titular en la final de la Champions League 2011, esa que los británicos perdieron frente a un histórico Barcelona (1-3).

Tras su breve paso por el Madrid, donde no tuvo mucha participación, llegó al Leverkusen, club en el que recuperó su estatus de figura. En dos temporadas con los germanos firmó 39 goles. Pero cuando parecía retomar su mejor momento cambió a los "Hammers" y luego a los andaluces, instituciones en las que no le fue nada bien, quedando siempre relegado a la banca.

Ahora, nueve años y medio después de aparecer en un palco del mítico estadio Old Trafford junto al ya fallecido Jorge Vergara en su presentación, cruzará de vuelta el Océano Atlántico, pero no para enfundarse la playera del Guadalajara, sino la del Galaxy de Los Ángeles, donde busca los minutos que ya no pudo encontrar en Europa.

LS