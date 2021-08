''Chicharito'' Hernández presenta podcast sobre salud mental

El delantero mexicano Javier ''Chicharito'' Hernández presenta ''Somos Robots: un nuevo podcast sobre salud mental''.

Con el objetivo de motivar y empoderar a los jóvenes, ''Chicharito'' estrenará su primer video podcast ''We are not Robot'' (''No somos robos'') en la app de la compañía de telecomunicaciones y contenido Yo Mobile.

El nuevo video podcast, de cuatro episodios, trata sobre cómo cuidar la salud mental, y ''Chicharito'' , junto con invitados como el coach y empresario Diego Dreyfuss, comparte cómo superar los obstáculos y las adversidades, con la misión de hablar sobre temas poco discutidos en el ambiente del deporte profesional.

En el podcast, con entregas de aproximadamente 30 minutos, ''Chicharito'' invita a superar la energía negativa, expresar la individualidad y proteger la salud mental en un tiempo en el que los atletas de alto rendimiento están reconociendo públicamente estos temas porque ''No somos Robots''.

El video podcast se lanza el próximo 23 de septiembre y se puede ver desde el app de Yo Mobile.

