El mal clima volvió a hacer de las suyas durante la segunda ronda del Chevron Championship, segundo Major Championship de la LPGA, por lo cual las salidas tuvieron que ser retrasadas por más de una hora y no se logró concluir la jornada a falta de visibilidad. Las jugadoras que no terminaron el juego el día de hoy (viernes) deberán regresar al campo The Club at Carlton Woods, el cual a pesar de la cantidad de agua que ha recibido se ha mantenido en buenas condiciones, para oficializar la segunda ronda previo al corte de jugadoras y que puedan iniciar las rondas finales.

La mexicana Gaby López fue de esas jugadores que no concluyeron la segunda ronda en la cual llevaba un espectacular recorrido en cuatro abajo de par con un águila, cuatro birdies y dos lamentables bogeys. Con esta gran jornada, la capitalina saltó desde el puesto 81 hasta empatar el lugar 36, hasta el momento de la suspensión, con un acumulado de -1 para el campeonato. López tendrá dos hoyos mas pendientes antes de hacerse oficial su pase al fin de semana e iniciar la tercera ronda.

Por su parte, tanto María Fassi como Isabella Fierro, no lograron mejorar su juego en el segundo día de competencia y se quedarán fuera del corte de jugadoras. Estas mexicanas a diferencia si lograron concluir la actividad, Fassi firmó una tarjeta por 71 golpes, uno arriba de par, mientras que Fierro lo hizo con una ronda de 76 golpes, cuatro abajo de par. Tanto Fassi como Fierro concluyeron la semana con un acumulados de más seis (+6) y más once (+11), respectivamente.

En lo más alto del tablero se encuentra la surcoreana A Lim Kim quien contó con un día casi perfecto en el cual marcó ocho birdies y un único bogey para una ronda de 65 golpes, siete abajo de par, y tomar el liderato momentáneo con un acumulado de ocho abajo de par. Un golpe detrás de Kim, se encuentran las norteamericanas Megan Khang y Lilia Vu. A pesar de que las jugadoras líderes lograron finalizar sus respectivas rondas, aún hay varias jugadoras cerca de las lideres con algunos hoyos pendientes, entre ellas la canadiense Brooke M. Henderson y la líder tras la primera ronda Peiyun Chien.

MF