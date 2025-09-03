Presentan el Gaby López Open 2025

En el Club de Golf México, donde Gaby López dio sus primeros pasos en el golf antes de conquistar el mundo, se presentó el Gaby López Open, torneo que forma parte del Junior Nations Golf League (JUNGLE) y AJGA IPS (American Junior Golf Association International Pathway Series).

La tres veces golfista olímpica y múltiple campeona en la LPGA, encabeza junto a Pepe López, su hermano y director general del torneo, el torneo que busca revolucionar el golf juvenil en Latinoamérica con un field de 113 jugadores (83 hombres y 30 mujeres) que podrán mostrar su talento ante reclutadores de las mejores universidades de Estados Unidos.

“Yo veo las caras de las niñas y me emociono porque yo fui una niña así. Cuando soñé ser una jugadora de la LPGA, también soñé en regresar un poco a las niñas y a los niños”, declaró López en conferencia de prensa.

Bajo la idea de trabajar, conectar y compartir, la golfista mexicana se unió a JUNGLE, una plataforma digital que destaca por tener perfiles de los jóvenes con sus estadísticas clave, logros y videos.

El fin es tener mayor visibilidad ante programas de golf colegial en Estados Unidos.