Checo Pérez revela el casco con el que correrá en la F1 este 2024

A pocos días de que Red Bull revele el RB20 y del inicio de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez presentó el casco con el que correrá su campaña número 14 en el máximo circuito.

Mediante un video publicado en las redes sociales de la escudería austriaca, el piloto tapatío mostró su nueva equipación y explicó algunos de los detalles con los que cuenta.

¡Hola, new helmet! �� Presenting @SChecoPerez's lid for 2024 �� pic.twitter.com/tmyg9wxKY9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 14, 2024

"Para la temporada siempre intentamos mantener algún color natural, que es el amarillo, para que me reconozcan. Optamos por la bandera de México en la parte superior para asegurarnos de que represente a nuestro país, a nuestras tradiciones, nuestra cultura", mencionó el volante mexicano que corre con el número 11.

"El 'Never Give Up' está en la parte trasera porque cada vez que me pongo el casco, puedo verlo y es bastante único", mencionó "Checo", quién suele usar esa frase desde hace algunos años.

Sergio es el actual subcampeón mundial de la Fórmula 1, y este año termina su contrato, aunque se espera que en las próximas semanas Red Bull oficialice que el mexicano permanecerá con el equipo por lo menos un año más.

Pérez arribó a la reina del automovilismo en 2011, y ha pasado por escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

No te vayas sin leer: Mercedes presenta el W15, con el que Hamilton se despedirá para ir a Ferrari

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA