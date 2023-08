“Checo” Pérez pilotará más allá de 2024

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, rompió el silencio sobre su futuro más allá del 2024 en Red Bull: quiere permanecer en la escudería austriaca, por lo menos, dos temporadas más.

Durante una entrevista con la empresa Granvita, “Checo” se sinceró sobre sus expectativas en la máxima categoría del automovilismo. De entrada, confesó que este año quiere ser subcampeón del mundo y el siguiente, mejorar y darlo todo por el campeonato.

“Quiero seguir... Quizá, por lo menos llegar, hasta el 2026, cuando cambian las reglas. Y experimentar qué tanto puedo disfrutarlas. A partir de ahí, decidir qué hacer de mi futuro”, platicó.

En días anteriores, Christian Horner sentenció lo siguiente: “Si ‘Checo’ cumple, vamos a seguir con él”. El piloto mexicano está consciente de esto, por lo que cree que las primeras 10 carreras de la temporada 2024 serán fundamentales.

“Yo creo que, en las primeras 10 carreras, quiero pensar cuál será mi futuro. No tengo duda de que no será mi último contrato en la Fórmula Uno”, finalizó.

Expiloto ve a “Checo” fuera de Red Bull

Ralf Schumacher, expiloto de la máxima categoría del automovilismo, piensa que los días de Sergio “Checo” Pérez con Red Bull están contados.

“Pérez lució muy malhumorado, desencajado y también ausente en el fin de semana (en Países Bajos), creo que ya hay acuerdos sobre una separación al final de la temporada”, afirmó el expiloto alemán a Sky Sports.

Schumacher piensa que al tapatío le ha costado trabajo afrontar las críticas de Helmut Marko y por ello comete errores como los del fin de semana.

“Helmut Marko, no es precisamente conocido por su forma afectuosa de tratar a Pérez; creo que Pérez como persona no ha podido lidiar con eso de la mejor manera, así es como me explico esos graves errores”, añadió Schumacher.