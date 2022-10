Millones de mexicanos sueñan con ver a Sergio "Checo" Pérez parado en el podio alzando el trofeo del ganador del Gran Premio de México del próximo domingo. Con la espectacular temporada que ha realizado hasta ahora el piloto tapatío de Red Bull, se vale imaginarlo.

Al respecto, Max Verstappen fue cuestionado sobre si ayudaría a "Checo" Pérez a ganar el Gran Premio de México, sobre todo al ya tener asegurado el Campeonato de Pilotos y también el de Constructores para Red Bull. El piloto neerlandés no quiso comprometerse con un sí o un no. "Mad" Max aseguró que Sergio Pérez tiene la capacidad para no necesitar de su ayuda.

"Creo que Checo lo puede hacer por sí solo ahora que estamos aquí; espero que terminemos primero y segundo, por supuesto", lanzó Max Verstappen durante una convivencia con los fans de Red Bull en la Ciudad de México.

AFP/A. ESTRELLA

Max Verstappen siguió por la línea que previamente había marcado el propio "Checo" Pérez, pues fue el propio tapatío quien aseguró que no necesita que Max le regale algo.

"No necesito que me regalen nada, lo he logrado todo sin ningún regalo durante tantos años, no es que sea necesario, al final no pienso en ello, pienso en mi trabajo, en ser perfecto este fin de semana y en buscar la victoria", aseguró el tapatío.

La batalla este domingo promete ser apasionante en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un Max Verstappen que no tiene planeado desacelerar y un "Checo" Pérez que tiene como máximo objetivo conseguir el triunfo ante su gente.

JL