El hecho de que en la Q3 hayan existido problemas, como un accidente entre Carlos Sainz y Yuki Tsunoda que evitó que el piloto Sergio ''Checo'' Pérez y los demás pilotos pudieran mejorar sus tiempos y buscar más vueltas para arrancar mejor en el Gran Premio de Azerbaiyán (GP de Azerbaiyán), dejó con un sentimiento de molestia al tapatío, quien ahora se enfoca en hacer una buena carrera este domingo e ir escalando posiciones, ya que saldrá desde la séptima posición.

''Hoy fue una gran lástima, ya que hemos demostrado durante todo el fin de semana que tenemos un muy buen ritmo, pero no hicimos la vuelta cuando realmente importaba. Había mucho más qué ofrecer y obviamente esperábamos más, pero es lo que es. En mi primera carrera en la Q3, me bloqueé en la curva 4 y luego estuve persiguiendo el tiempo durante el resto de la vuelta. En mi segunda carrera, hice una gran vuelta y luego salió la bandera roja para Yuki y Carlos y eso fue todo. No recuerdo que haya tantas banderas rojas en una sesión, pero mañana es cuando cuenta y cualquier cosa puede pasar en esta pista'', dijo Sergio Pérez.

El piloto tapatío de Red Bull dijo que es momento de olvidarse de lo compleja que fue la calificación y ahora pensar en obtener un podio más en Azerbaiyán, pista que le ha traído buenos recuerdos en años anteriores.

''Creo que hay muchos aspectos positivos que se pueden tomar hasta ahora de este fin de semana, el ritmo de cada sesión ha estado ahí y hemos mostrado una buena progresión, por lo que podemos estar satisfechos con eso. Mañana será una carrera larga y hay mucho en juego, así que tenemos que levantar la cabeza y asegurarnos de cumplir. Creo que tenemos un coche muy fuerte, por lo que el objetivo tiene que ser un podio'', comentó el tapatío.

