La nueva temporada de Drive To Survive ha revelado una seria y dura discusión que tuvieron Christian Horner y "Toto" Wolff, los jefes de Red Bull y Mercedes, durante una reunión de los altos mandos de los equipos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá el año pasado.

Ahí se estaba discutiendo sobre el porpoising, que es el rebote que presentaron los monoplazas por las modificaciones en el piso y peso.

TE INTERESA: Estos son los favoritos para ganar el título de F1 en 2023

El clip de esta reunión privada entre los jefes de escuderías incluso ya fue compartido por la máxima categoría en sus redes sociales: "Las tensiones eran altas entre los directores de equipo en esta reunión de grupo".

Así comenzó la tensa discusión

"Tengo que decirles que todos están jugando a algo peligroso, si un auto termina contra el muro porque es demasiado rígido o toca con el fondo, están por el carajo e iré tras ustedes", dijo el directivo de Mercedes. "Espera, esto debemos hablarlo mejor sin cámaras", respondió el de Red Bull.

Pero "Toto" siguió: "No me importa, si ustedes creen que esto es un jueguito sobre rendimiento, se los diré, están equivocados. Cada uno de ustedes ha hecho algo para limitar el problema, felicidades". Y vino una pedrada de Horner al de Mercedes: "Cambia tu coche, si tienes un problema, cambia tu maldito coche".



Wolff embarró a "Checo" en la discusión

Fue cuando Wolff embarró al piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez en la plática: "Entonces cambia tu coche tú, porque 'Checo' ha dicho que está jodido".

Y como era de esperarse, Christian, con una sonrisa en el rostro, le respondió: "No, no lo dijo, habla con mis pilotos". Pero el austriaco volvió a atacar: "'Checo' lo hizo, está grabado, lo tengo, lo he impreso".

IO