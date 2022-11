El empresario Arturo Elías Ayub lanzó una apuesta con Sergio "Checo" Pérez, durante una transmisión en vivo que hizo junto a Carlos Slim acordaron regalar tortas ahogadas. "Si quedas segundo en el campeonato, los 18 mil espectadores del en vivo nos invitan tortas ahogadas, si no, nosotros los invitamos a comer a todos", mencionó Elías Ayub.

"Checo" respondió, "patrocinado por Infinitum ¿Verdad? Pero en Guadalajara, los invitamos al Estadio (Akron)", aseguró.

Tras el podio que consiguió el tapatío en el Gran Premio de México, el piloto mexicano recuperó el segundo lugar en el campeonato de pilotos con 280 puntos, debajo de él se encuentran Charles Leclerc de Ferrari con 275 unidades y George Russell de Mercedes (231).

Quedan dos carreras por disputarse en el calendario, el Gran Premio de Brasil y el de Abu Dabi, por lo que el resultado de la apuesta se conocerá a finales del mes de noviembre.

Elías Ayub le comentó a "Checo" Pérez que hay mexicanos que lo ven como un ejemplo, y el piloto de Red Bull mandó un mensaje a esas personas a las que inspira. "He tenido la suerte de aprovechar mis oportunidades, lo he dado todo y me salieron las cosas. Lo mejor de todo es poder ir a casa y saber que di mi cien por ciento".

OF