Charros de Jalisco y el arte de negociar 

La intención por parte de Charros de Jalisco, de adquirir la plaza de los Mariachis en la Liga Mexicana de Beisbol no era nueva, sin embargo, lograr poner a todas las partes interesadas de acuerdo fue un proceso complicado y que retrasó la operación por varios meses, sin embargo, este martes la noticia se hizo oficial y Jalisco tendrá Charros todo el año.

En entrevista con EL INFORMADOR, Íñigo González habló sobre cómo fue la negociación.

"Ponerse de acuerdo con los socios de Mariachis fue difícil porque cada socio tenía sus diferentes intenciones y creencias sobre el destino del equipo. No es nada fácil porque ellos empezaron algo de cero", dijo Iñigo y agregó que da "mi reconocimiento a ellos, al esfuerzo que estuvieron hicieron todo lo posible, vamos, hasta lo imposible por mantener la franquicia y el nombre aquí en Guadalajara, pero el reto era ese primero esos siete, ocho socios, ponerse de acuerdo entender qué es lo que querían permanecer, inyectarle recursos, vender, que la Liga se quedara con la franquicia, cómo recibir los recursos, pues eso implicó muchas, muchas, muchas reuniones, el valor de la franquicia… En fin, mucha disposición, mucha paciencia".

Iñigo también reconoció el apoyo que recibieron por parte de la Liga Mexicana de Beisbol para que el deporte se quedara en la ciudad y "no se vaya a otro lado y de preferencia que pueda quedar con empresarios locales. Entonces creo que esos ingredientes se unieron y nos permiten estar aquí hoy dando esa noticia".

Al respecto sobre los retos que enfrentarán teniendo participación en la liga de invierno y en la de verano, González aseguró que el mayor de todos será el incremento en el número de juegos, así como las distancias a recorrer:

"El primero será adaptarse a tener 30 o 35% más juegos de local. El clima, las lluvias… Otro gran reto es que hay equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, no tenemos a tanta gente que vive aquí a diferencia de Culiacán, Hermosillo, Mazatlán, no es el caso de en las ligas de verano. Otro reto es cómo llegar a esas plazas, es más lejos, es más costoso, son más lejos y la inversión es mayor. Vamos a tener que meterles recursos, aguantar, estamos listos, convencidos de lo que estamos logrando, que es crecer el valor de la marca y hacer afición de todas las edades en familia, en el estadio".

Pero en Charros reconocen su falta de experiencia para enfrentar lo que implica una liga como la de verano, por lo tanto, buscarán traer un equipo que los guíe por ese camino:

"Todo esto dicho que queremos traer un equipo de trabajo que conozca del tema, que nos enseñe y que con nuestra experiencia dirigiendo empresas y dirigiendo en invierno, juntos tomemos decisiones. Soy creyente de que hay que traer equipos de trabajo competentes y de buen nivel".

Es por ese nivel de experiencia, que la directiva de Charros se ha acercado a los Sultanes de Monterrey, el otro equipo de la Liga del Pacífico que también juega en verano:

"Tenemos una buena relación con ellos este tenemos pendiente visitas recíprocas para conocer, cómo está su estructura, cómo vive en este mundo de dos ligas diferentes con un calor fuerte en verano y un fuerte frío en invierno no es el caso nuestro creo que está nuestro favor, no es tanta la diferencia en clima, pero si hay buena relación, queremos que podemos aprender de ellos", Iñigo González también aseguró que "hay buena relación con organizaciones en Estados Unidos de beisbol, profesional y hemos tenido acercamiento con algunas de ellas para entender cómo es su estructura aunque ellos no tienen Ligas en invierno y en verano, pero tenemos confianza".

El directivo de Charros aseguró que están listos para cualquier reto:

"Nos gustan los retos, somos gente de trabajo, somos gente de resultados y somos gente sobre todo de compromiso".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF