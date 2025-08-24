Acompañan a familiares de desaparecidos

Con motivo del Día Internacional de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, Maye Villa de Lemus, Presidenta del DIF Jalisco, participó en una jornada de apoyo a familiares de personas desaparecidas en las instalaciones de DIF Guadalajara.

El evento forma parte del programa “Acompañar las Ausencias”, que ofrece talleres grupales de apoyo psicológico y emocional para fortalecer la resiliencia de las familias afectadas. Villa de Lemus destacó el compromiso del Gobierno Estatal para atender sus necesidades con respeto, calidad y calidez, y escuchó de manera directa a los asistentes, en su mayoría mujeres, participando también con niñas, niños y adolescentes.

El encuentro contó con la presencia de Verónica Gutiérrez Hernández, Directora General de DIF Guadalajara, y Gabriela Barragán, Presidenta del Voluntariado del organismo municipal, quienes reforzaron su apoyo integral a las familias. La jornada se realizó en colaboración con la organización Las Lupitas A.C., que brinda acompañamiento, donativos y canalización a otros servicios como atención médica y educación.

Durante la actividad se llevaron a cabo una ceremonia religiosa y una dinámica de decoración de corazones, elaborados por los asistentes, como símbolo de esperanza. Actualmente, Las Lupitas A.C. apoya de manera constante a 320 personas.