Charros de Jalisco homenajea a “Vinny” Castilla

El parque de pelota de los Charros de Jalisco volvió a contar con una visita de lujo. Considerado como el mejor bateador mexicano en la historia de las Grandes Ligas, el ex pelotero Vinicio "Vinny" Castilla estuvo de visita para recibir un merecido homenaje de parte de la directiva albiazul.

El jonronero oaxaqueño y figura histórica de los Rockies de Colorado complació a los aficionados con una firma de autógrafos, para luego develar un busto en su honor y encargarse de lanzar la primera bola en el segundo encuentro de los Charros ante los Cañeros de Los Mochis.

"Estoy muy agradecido con la organización de los Charros de Jalisco por el gran reconocimiento que me dan, significa mucho para mí. Me emociona estar en Guadalajara de nueva cuenta porque tenía mucho sin estar aquí, apenas conozco este estadio, pero está hermoso. Es algo muy bonito que la gente me siga reconociendo y queriendo, es reciproco, yo también los quiero. Llegué el martes y vi que la afición está muy metida con este equipo".

Castilla, quien fue estandarte del beisbol mexicano en la Gran Carpa durante toda la década de los noventas, habló sobre el presente de los beisbolistas mexicanos que participan en la mayor competencia del planeta.

"Roberto Osuna está sacando la cara por todos los peloteros mexicanos, su carrera ha ido ascendiendo meteóricamente porque no es fácil a tan corta edad ocupar un papel principal en equipos que son contendientes al título y él lo está haciendo así. Lo admiro mucho porque no es fácil llegar a Grandes Ligas y establecerse como uno de los mejores del mundo. Este año Christian Villanueva hizo un gran trabajo, pero desgraciadamente se lesionó y veo que firmó en Japón, pero es un pelotero con mucha fuerza y talento".

Sobre la posibilidad de convertirse en manager en las Grandes Ligas, el oriundo de Oaxaca señaló que por el momento no está en sus planes inmediatos, aunque continuará trabajando con la organización de Colorado.

"No lo descarto, pero ahorita estoy enfocado en mis hijos, sigo trabajando para los Rockies, tengo la flexibilidad de seguir trabajando en lo que más me gusta que es el beisbol y estar con mi familia. No lo descarto, pero en un futuro cercano no me veo dirigiendo".

El Dato

Durante su estadía en Grandes Ligas, Vinicio Castilla vistió las franelas de Rockies de Colorado, Bravos de Atlanta, Rayas de Tampa Bay, Astros de Houston y Padres de San Diego. El tercera base histórico conectó 320 cuadrangulares en las Mayores para convertirse en el mayor jonronero mexicano de todos los tiempos.

