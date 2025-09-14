Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan