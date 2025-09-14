Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 14 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 14 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

