Este es el mejor pozole de CDMX, según calificaciones de Google

En la Ciudad de México, la gastronomía tradicional es parte esencial de la identidad local, y el pozole destaca como uno de los platillos más emblemáticos y queridos por los capitalinos.

Ya sea en su versión rojo, blanco o verde, este guiso a base de maíz, carne y condimentos no solo se disfruta en las fiestas patrias, sino que también está presente durante todo el año en fondas, mercados y restaurantes típicos de la capital.

Para quienes buscan probar lo mejor, Google Maps se ha convertido en una herramienta confiable. Gracias a miles de reseñas y calificaciones de usuarios, es posible identificar cuál es el pozole mejor valorado en la CDMX, tanto por locales como por visitantes.

Este es el mejor pozole en CDMX

El Pozole de Moctezuma

Fundado en 1947, este restaurante familiar se ha convertido en un clásico para los amantes del pozole estilo Guerrero. Destaca especialmente por su pozole blanco y verde, además de ingredientes como chicharrón, camarón y carne surtida.

Dirección: Calle de Moctezuma 12, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los Tolucos

Conocido por su pozole estilo Guerrero, Los Tolucos ofrece versiones verde y blanco que muchos califican como excepcionales tanto en sabor como en ambiente familiar.

Dirección: Juan E. Hernández y Dávalos 40, Colonia Algarín, Cuauhtémoc, CDMX.

Casa Licha Pozole

Con una larga tradición, Casa Licha trae el sabor guerrerense a CDMX. Su especialidad es el pozole verde y blanco; es recomendado especialmente para quien quiere probar pozole verde auténtico.

Dirección: Sur 69A 513, Colonia Justo Sierra, Iztapalapa, Ciudad de México.

Santo Pozole

Un espacio en la Roma que apuesta por variedad: ofrece pozole rojo, verde, blanco y negro, incluso opciones vegetarianas. Ideal para quienes quieren explorar distintas versiones con un buen servicio y ambiente agradable.

Dirección: Río Pánuco 214, Local A-B, Colonia Cuauhtémoc, CDMX.

Las calificaciones en Google reflejan las experiencias reales de los comensales, desde la calidad de la comida hasta el servicio y el ambiente. Los restaurantes mencionados han sido seleccionados por su alta puntuación y el volumen de reseñas, lo que asegura una experiencia confiable y satisfactoria.

YC