No hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. El campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco partieron rumbo a Santo Domingo, República Dominicana, en donde se disputará la Serie del Caribe 2022.

Desde muy temprano, este jueves justo a las 08:33 de la mañana, la novena jalisciense abordó el autobús desde su hotel de concentración en Avenida Guadalupe a su cruce con Patria, rumbo al Aeropuerto Miguel Hidalgo.

Se esperaba que el equipo de Roberto Vizcarra se detuviera en el Puente Matute Remus para tomarse la fotografía oficial previo al evento que reúne a los campeones de las distintas ligas en el beisbol del Caribe, sin embargo, esto no ocurrió y se siguieron de largo rumbo a la terminal aérea.

Los Charros, que ahora es el equipo Tricolor en la pelota caliente, debutará este viernes a las 18:00 horas, cuando se mida a la novena local de República Dominicana.

