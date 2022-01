Charros de Jalisco mentalizados en conquistar el campeonato del Caribe

Los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) cerraron su preparación en el Estadio Panamericano y mañana viajarán a República Dominicana con la encomienda de conquistar la Serie del Caribe 2022.

“Ya no llevamos solamente el nombre de Charros, sino también el de México. Estamos representando a la organización, a la liga y al país completo. Llevamos una gran responsabilidad y hay que asumirla. El principal objetivo es ser campeones. Para eso nos estamos preparando y por eso es parte importante formar esta unión y esta química grupal”, comentó el jardinero central del combinado mexicano, José Juan Aguilar.

En busca de la ansiada corona del Caribe, Charros reforzó principalmente su rotación de pitchers abridores y aspiran a ser un equipo sólido desde el montículo para tener grandes aspiraciones de pelear por el título, así lo comentó el presidente de la LMP, Omar Canizales.

“Este juego se llama pitcheo. Obviamente necesitas hacer carreras para ganar, pero yo siempre he creído que las defensivas siempre son las que te ayudan a ganar campeonatos. Si no te hacen carreras, si tienes una columna vertebral defensiva muy buena y los demás guantes respetables, entonces tienes la posibilidad de ganar. Aspiramos a que no nos hagan muchas carreras en nuestro cuerpo de pitcheo”.

El combinado mexicano cerró su preparación en la Perla Tapatía. Entrenaron los días martes y miércoles en el parque de pelota de Zapopan y viajarán mañana con rumbo hacia tierras dominicanas. Su debut oficial en el torneo será el próximo viernes a las 18:00 horas cuando se enfrenten a República Dominicana en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

JL