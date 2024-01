Sólo 30 juegos (22-8) le bastaron a Benjamín Gil para demostrar de nueva cuenta que es el rey de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Más allá de que sus Charros se encuentran sin margen de error en la serie de Playoffs en contra de los Venados de Mazatlán, en lo particular el mánager de Jalisco vive un gran momento debido a que fue reconocido como el manejador del año dentro de la liga invernal de nuestro país.

Gil llegó a Charros cuando ya había arrancado la Segunda Vuelta de la Temporada 2023-2024 de la LMP, pero fue gracias a él que Jalisco dio un salto de calidad en donde pasó de ser el penúltimo lugar del standing de la Primera Vuelta a terminar como el líder en la segunda parte de la campaña.

Fue con un récord de 22-8 que “Benji” cerró la Temporada Regular, pero más allá de esta cifra la gran virtud del “Matador” al frente de Charros fue despertar a una ofensiva que había estado en el letargo durante el inicio de la competencia.

Muestra de esto es que los Charros de Gil repitieron el hecho de quedarse con la triple corona de bateo en esta temporada, ya que fueron los mejores en cuanto a cuadrangulares (76), AVG (.266) y carreras producidas (305).

“Agradecido con el trabajo que hicieron los jugadores, se entregaron a lo que se les pidió, lo que se les exigió, y el trabajo que hicieron fue increíble y estoy agradecido con todos ellos, un enorme crédito para todo el staff, porque no es fácil entregarse del todo con una estrategia diferente, y más cuando los tiempos están difíciles, y la verdad es que se entregaron al 100%”.

“Agradezco la opinión de la gente que piensa que estoy entre los mejores o que soy el mejor, y los que no pues seguiré trabajando haciendo mi trabajo lo mejor que pueda y estando con la franquicia que esté. Cuando tenga la oportunidad de representar a México también buscaré ponerlos lo más alto que se pueda. Este es un reconocimiento y me atrevo a decir que aunque sólo fueron 30 partidos, sin duda alguna ha sido el mejor lapso de 30 juegos que he tenido en esta Liga”, comentó Gil.

A falta de que pueda trascender más con los Charros en Postemporada, este reconocimiento como el Manager del Año vino a redondear el gran presente de Benjamín Gil como manejador, ya que el año pasado hizo historia al llevar a México a instalarse en el tercer lugar del Clásico Mundial de Beisbol.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV