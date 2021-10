Los Charros de Jalisco no pudieron tener un mejor invitado en su debut, pues Arnulfo Castorena fue quien lanzó la primera bola en el juego inaugural de los caporales.

Fue este martes cuando los Charros comenzaron su andar en la Temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y lo hicieron con los buenos deseos de éste medallista de oro en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

“Me siento muy contento de que hagan este tipo de homenajes y que en mi estado sepan reconocer. Ya he hecho historia, mucha gente me reconoce y eso me hace sentir feliz”.

“Quiero decirles que todo se puede, que le echen muchas ganas porque pueden lograr lo que ellos se proponen. Claro que los quiero ver campeones y lo van a ser”, finalizó el histórico nadador mexicano.

Arnulfo Castorena medallista de oro en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. TWITTER/@CONADE

Fue en la categoría de los 50 metros pecho que Castorena consiguió la medalla de oro en la pasada justa veraniega, logro que este día lo llevó a ser reconocido por uno de los equipos deportivos más representativos de la ciudad.

Para saber

El juego inaugural de Charros fue ante Sultanes de Monterrey.

¿Quieres saber más?

