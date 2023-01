Han sido días complicados en la carrera de Julio Cata Domínguez, luego de aquella polémica fiesta que le realizó a su hijo y que se hizo viral en redes sociales por tener temática de narcotraficantes.

En busca de ponerle punto final al tema y luego de que la Liga MX y el mismo club Cruz Azul reprobaran los hechos, el jugador mexicano rompió el silencio y ofreció una disculpa pública, en busca de enmendar lo sucedido, asegurando que la fiesta era de láser tag y no de narcotraficantes.

“En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar, con una temática que causó, con justa razón, indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag; fue un error, y quiero ofrecer una sincera disculpa a la unión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX, y a la Federación Mexicana de Futbol, por estos desafortunados hechos”, expuso el jugador.

Por otro lado, y tras lo sucedido, el “Cata” deslindó al Cruz Azul y a la Liga, y se comprometió a convertirse en referente de su club y de la Liga, además aseguró se convertirá en un ejemplo, tanto adentro, como afuera de la cancha.

“Me gustaría dejar en claro que se trato de un evento privado, y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la liga MX, y club de futbol Cruz Azul, de lo sucedido en aquella reunión, como lo expresé, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido en ser un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club; y mantener un comportamiento ejemplar, dentro y fuera de la cancha; gracias”.