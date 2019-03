Castellanos, el domador

El ascenso llegó tan rápido como el descenso. A partir de ahí, Leones Negros se ha reinventado.

Antes de llegar a Primera División, en 2014, eran un equipo modesto. Después del descenso intentaron volver pronto a la máxima categoría. No ocurrió, y se volvieron un club formador.

Tras muchas versiones que año con año indican que el proyecto de UdeG en la División de plata tiene fecha de caducidad en caso de no conseguir el objetivo de volver a Primera División, el presidente de los melenudos, Alberto Castellanos, aclara que, por el contrario, hay Leones Negros para rato, pues no le cuestan un peso a la Universidad de Guadalajara. “No tenemos un plazo forzoso, no tenemos a nadie diciéndonos ‘si no ascienden este año, esto se acaba’. Nosotros tenemos el compromiso de ascender y creo que lo vamos a lograr al corto plazo. Lo más importante es que estamos agarrando experiencia y eso es fundamental”, aseguró el dirigente.

-¿Hay entonces un proyecto para ascender?

-Sí, lo que queremos es ascender. La vez pasada el proyecto que planteó de inicio Raúl Padilla fue de buscar el ascenso en un plazo de cinco años y justo a los cinco años subimos. Cuando descendimos la idea era subir inmediatamente y por eso le apostamos a Daniel Guzmán y le invertimos mucho dinero a ese equipo, fue una inversión muy fuerte y lamentablemente nos quedamos a cuatro partidos del ascenso. Después, era imposible que pudiéramos sostener un proyecto así sin que la Universidad le metiera dinero. Fue ahí cuando decidimos apostarle a la formación de jugadores y ahí la llevamos, ya vendimos a Cruz Azul a nuestro primer jugador (Antonio Santos Sánchez) y creo que tenemos al menos otros cuatro jugadores que pudieran estar en el Máximo Circuito”.

-¿Leones Negros es autosustentable?

-Lo único que la Universidad paga es una cantidad para Fuerzas Básicas. La única vez que la Universidad le metió dinero al equipo fue cuando estuvimos en Primera División y ya no hubo más aportación. Ya tenemos cinco años que la UdeG no pone un peso para el equipo.

Autosustentables y no biodegradables

Con un equipo que se maneja en números negros en una División donde el desinterés de la afición es el común denominador, la pregunta es más que obvia para el presidente de UdeG, Alberto Castellanos.

- ¿Cómo opera financieramente Leones Negros, con entradas en sus partidos de cuatro mil aficionados?

- De la venta de jugadores. Cuando descendimos vendimos una buena cantidad que nos sirvió también para pagar los préstamos que teníamos. También operamos con los patrocinios, con la comercialización, la venta de camisetas, venta de abonos, y lo que nos genera el estadio donde la verdad lo que nos salva la temporada es la Liguilla, porque en la temporada regular no tenemos buenas entradas. Al inicio del año hacemos un presupuesto y de ahí no nos salimos y si no hay, no hay. Si no lo hacemos de esta manera este proyecto va a fracasar, hay que aprender del pasado y recordar que en 1994 este equipo desapareció porque la Universidad lo financiaba y llegó un momento en que se tuvo que decidir entre apostarle a la red universitaria, o al futbol, y la respuesta era muy obvia.

Modesto y práctico

Leones Negros maneja números nada ostentosos incluso para la División de plata. “En el año del ascenso la operación del equipo costó 36 millones de pesos por los dos torneos; en este año debemos andar entre 55 y 60 millones de pesos. Nuestro salario más alto es de 200 mil pesos y en esta categoría hay jugadores que ganan 750, 500 mil pesos. Nosotros sólo tenemos un jugador de 200 mil, algunos pocos de 150, otro grupo de 100, otro de 50 mil y los chavos. No podemos tener una nómina alta”.

- ¿Cómo sobreviven otros equipos del circuito con entradas de mil 800 aficionados?

- Lo que pasa es que la operación de ellos es muy baja. En otros estados, para empezar, no compites con nadie, en todas las plazas hay un solo equipo; otra, los ayuntamientos y los gobiernos estatales los apoyan, primero prestándoles el estadio y dándole mantenimiento, la Policía no les cuesta, y hay equipos donde el Gobierno le mete dinero a ese proyecto. Aquí no ocurre eso. Si nosotros tuviéramos esas condiciones, tendríamos equipos más caros.

Cuenta saldada

Al ascender al máximo circuito en 2014, el Patronato Leones Negros obtuvo un par de créditos para solventar la operación.

Hoy, Alberto Castellanos presume que se ha pagado el préstamo más fuerte. “El patronato se endeudó cuando ascendimos con 170 millones de pesos, de los cuales ya pagamos 120 más 14 de intereses al Sindicato de Académicos, ése era el compromiso mayor; y en abril del año próximo terminamos de pagar al Sindicato de Administrativos 50 millones de pesos. Así que hemos tenido que sacar adelante esos compromisos y mantener la operación”.

Cifras