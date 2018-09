Caso juzgado jornada 8 A2018

Caso juzgado

No es que uno quiera seguir pateando al perro callejero, pero el Atlas no se ayuda ni tantito semana a semana, donde se esfuerza por mantenerse en el fondo de la tabla general.

Los rojinegros tienen de frente una semana donde deben aprovechar para hacer cambios en el equipo. Y es que este H. Tribunal no se constriñe a lo más fácil, un cambio de técnico, sino a una verdadera sacudida a un plantel que está por debajo de lo que dice la calidad de algunos de sus jugadores.

Todo sea porque la desesperación de sus fieles aficionados deje de ser el pan de cada día. Esos muchachos de la “Fiel” ya merecen algo que los relaje un poco.

Meme de la semana

EL PODIO

1 Como todas y cada una de las semanas de este campeonato, este sitio corresponde a La Máquina, que no suelta la punta. Pero justo cuando está por cumplirse la mitad del torneo, es menester de este H. Tribunal reconocer al Cruz Azul como el mejor equipo del certamen no sólo porque así lo dictan los números, sino por el futbol que despliega, siempre al frente aunque sin regalarse, como ha ocurrido en otros pasajes donde hay que defenderse y lo hace de manera correcta. Eso lo pone más allá de las polémicas arbitrales. Hay líder para rato.

2 Así como en otras ocasiones le hemos pegado al equipo de Rafael Puente, hoy es justo reconocer no sólo que el Querétaro está en etapa de bonanza. Luego de ser vapuleados 4-0 por el León en la Fecha 4 del certamen, los Gallos empataron uno y ganaron tres, el último con mucha categoría en su visita a Monarcas. Hoy, los queretanos juegan bien, entretienen, ganan, y están en zona de clasificación.

3 Pumas regresó a la senda del triunfo y con eso fue suficiente para volver a las alturas del campeonato. La fórmula es muy sencilla: la UNAM empezó con tres triunfos consecutivos y ese colchón le permite que, aunque sólo haya conseguido cinco de los últimos 15 puntos, con el simple hecho de volver a ganar se ubiquen entre los primeros cuatro del torneo. Aprendan...

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

1 Así como La Máquina se aferra a la cima del medallero, el Atlas no quiere soltar su último lugar general y el protagonismo negativo que le da ser el peor equipo del campeonato. Ciertamente cortaron la racha sin gol, que de cualquier forma los deja con la nueva marca de la Liga en torneos cortos, pero otra vez dieron la impresión de que no tienen para competir con equipos del calibre de los Tigres. Terminó 3-1, pero pudieron ser seis o siete sin ningún problema.

2 La racha terminó de manera estrepitosa y con un parecido tan obvio con los últimos días del Almeydismo, que parecía que el argentino seguía en la banca del Rebaño. Chivas volvió a jugar bien contra Pachuca, volvió a cometer errores que el rival no perdonó, y en un afán por empatar el juego volvió a meter a todos los delanteros que tenía disponibles para volver a caer en el caos. Se nota que alguien no se ha puesto a ver los videos de su antecesor...

3 Lobos BUAP agradece que en el actual torneo exista el Atlas. Sin embargo, el equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla va directo a un nuevo descenso donde 120 millones de pesos ya no le alcanzarán para mantenerse en el máximo circuito, pues si vuelven a quedar últimos en los cocientes la cuota sube a 20 millones de dólares, cifra que seguramente ya no pagará nadie por un equipo que no le importa a su alma mater, ni a la afición poblana que sólo tiene ojos para La Franja.

La figura

Camilo Sanvezzo

Si alguien ha batallado para volver a los planos estelares es el atacante brasileño del Querétaro, a quien las lesiones lo trajeron de encargo no uno o dos torneos, sino los últimos dos años. Casi como si se hubieran ensañado con él luego de ser campeón de goleo y cuando parecía que su carrera se proyectaría a escala europea. Camilo persistió y con sus dos dobletes en los dos últimos encuentros, no sólo está a la caza del líder cañonero, sino que es parte fundamental del levantón que ha tenido Querétaro en el torneo.

El villano

¿Y cómo para qué?

La primera Fecha FIFA post Mundial llega como siempre. Es decir, no hay nada de interés en partidos amistosos en donde, para colmo, México asiste con un técnico que no quiere ser el técnico, y un equipo que vamos a ver si el año próximo, cuando comience la actividad de a deveras, se conforma tal como esta vez. El gran coraje de este H. Tribunal es que nos dejan sin fut el fin de semana; o sea, nos cambian nueve partidos por dos.