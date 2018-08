Caso Juzgado

Es muy pronto para que en el Atlas empiecen a mostrar signos de desesperación. El duelo ante Pumas dejó consecuencias tanto dentro como fuera del vestidor rojinegro.

Por principio de cuentas, Gerardo Espinoza cometió el error de sobajar a dos de sus refuerzos estelares. Primero, a Omar González por sentarlo para poner a Gaddi Aguirre, un zaguero que no ha dado el estirón con distintos técnicos. Después, no sólo por dejar en la banca al “Rifle” Andrade, sino por preferir a sus novatos por encima del colombiano en momentos en los que hizo cambios ofensivos.

La directiva no se quedó atrás y en un movimiento sorpresivo despidieron al día siguiente a su director deportivo, el hombre que armó al actual equipo rojinegro. La jugada no sólo habla de fallas en lo más alto del organigrama, sino también de conspiraciones momentos antes de que Rafael Márquez se integre a un cargo directivo.

Este H. Tribunal deja en el aire la duda sobre la comodidad de Gerardo Espinoza de volver a tener la figura de Rafa en el equipo...

EL PODIO

1.- ¿Va en serio?

La Máquina se mantiene en lo alto del torneo y en esta jornada lo hizo a costa de uno de los favoritos de siempre, los Tigres de Ricardo Ferretti. Ciertamente los norteños no contaban con Gignac, pero en un plantel como ése ni la ausencia del francés es excusa. El caso es que los cementeros se plantaron bien ante los felinos especulativos de siempre y tuvieron la paciencia para vacunarlos en el momento justo y dejarlos sin tiempo de responder, ni piernas para hacerlo. Cruz Azul es el mejor equipo del torneo, aunque los Pumas estén arriba por diferencia de goles.

2.- Algo falta...

Pumas es el líder de la competencia gracias a su capacidad para hacer goles en este inicio del torneo. La incredulidad hacia lo que ocurre con los universitarios consiste en los rivales a los que ha vencido. La UNAM venció a Veracruz, uno de los peores equipos del torneo; después perdía en dos ocasiones con el Necaxa, al que terminó venciendo en una feria de goles. El pasado viernes derrotaron al Atlas, el único equipo que no ha hecho gol en el campeonato. Para este domingo reciben a Pachuca, así que si no pasa nada extraño, será hasta la Fecha 5 cuando visiten a Monterrey, que se mida el real alcance de los Pumas.

3.- El vuelo del Águila

América ha comenzado el torneo igual que la campaña anterior. Perdieron su primer partido de manera sorpresiva pero después le dieron un repaso al Veracruz en la Copa y al Atlas y al Pachuca en la Liga. Podría decirse que sufren de la misma enfermedad de incredulidad que agobia a los Pumas, con la diferencia de que las Águilas han avasallado a sus rivales en turno, a los que terminaron goleando sin contemplaciones.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Ya no es novedad

Mientras el León ya sumó en el torneo e incluso debió ganar en Tijuana, su hermano mayor se mantiene por la calle de la amargura. El Pachuca de Pako Ayestarán es el único equipo que no ha sumado en el campeonato y por ende, es el último de la clasificación general. Lo peor de todo es que ante América se vio como si se tratara de un equipo chico, completamente rebasado y que no pudo competir ante la escuadra capitalina, que hizo un trámite de su salida a la Bella Airosa.

Ardillas norteñas

La escenita que protagonizaron Nahuel Guzmán y Pedro Caixinha en la conferencia de prensa del segundo, es digna de la Liga MX. Después de tener un altercado durante el partido entre Tigres y Cruz Azul, el arquero felino no respetó el código que dicta que lo ocurre en la cancha ahí se queda, pues al pasar por la zona de la rueda de prensa comenzó a gritarle al técnico de Cruz Azul, protagonizando uno de esos incidentes que sólo ocurren en nuestro futbol.

No puede ser

Atlas y Monterrey son hermanos del mismo dolor, pues los dos equipos no saben tirar penaltis, aunque las consecuencias han sido diametralmente opuestas en ambas escuadras. Con Rayados parecían haber encontrado en Nicolás Sánchez a su pateador oficial, pero el argentino erró ante Querétaro. Con Atlas la cosa se pone dramática, pues fallas de Juan Pablo Vigón y Octavio Rivero dejaron ir puntos ante Gallos y Pumas. La gran diferencia es que Monterrey es líder y los Zorros apenas tienen un punto.

EL VILLANO

¿Estás viendo y no ves?

Lo de Alfredo Talavera no tiene perdón. El arquero de Toluca, de 35 años, no sólo insultó al árbitro, sino que, ya amonestado, lo volvió a ignorar. Peor aún, al salir a las entrevistas, en vez de quedarse callado, divulgó lo que le dijo al silbante y después se escudó en lo que ocurre con otros jugadores y la manera cómo se dirigen al árbitro. Lo de “Tala” es sólo el reflejo de la poca cultura deportiva que se maneja en la Liga MX.

LA FIGURA

Ángel Zaldívar

El “Chelo” despertó cuando estaba a punto de cumplir un año sin anotar, habida cuenta de que mucho tiempo lo pasó en el hule. Ángel hizo un par de tantos en la visita del Guadalajara a Toluca, que en su momento le daban la victoria al equipo rojiblanco en el estadio donde las Chivas suelen salir raspadas. Para Zaldívar fue el segundo partido donde salió a jugar de titular, pero el primero en condiciones normales, pues hay que recordar que ante Cruz Azul la cancha parecía más alberca que un campo de juego.

LA FRASE

Para la posteridad

“(Me expulsó) que porque le dije cabrón; ustedes saben que otros jugadores, argentinos, les dicen peores cosas y no pasa nada”.

Alfredo Talavera, arquero del Toluca agüitado porque el árbitro se agüitó nomás porque lo insultó.