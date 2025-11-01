Tras la conclusión de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, quedaron definidos los cruces de los Cuartos de Final, con Tigres y Pachuca como los equipos más sólidos del certamen, ambos con 42 puntos, aunque con mejor diferencia de goles para las regiomontanas.

El Guadalajara, que cerró el torneo en la quinta posición, protagonizará uno de los duelos más atractivos de la liguilla al enfrentar al Toluca, cuarto lugar general. El choque entre Diablas y Rojiblancas promete intensidad, pues ambas escuadras tuvieron cierres competitivos y estilos ofensivos bien definidos. La serie parte como una de las más parejas de la fase final.

Los días y horarios de estos enfrentamientos serán anunciados en los próximos días por la Liga MX Femenil.

Además, el torneo dejó una marca individual destacada: Charlyn Corral, delantera del Pachuca, conquistó por cuarta ocasión consecutiva el título de goleo. La mexicana anotó 22 tantos, superando su propio récord del Clausura 2025, donde firmó 21 anotaciones. Este nuevo título se convierte también en el quinto de su carrera dentro de la Liga MX Femenil, consolidando su estatus como la goleadora más dominante del fútbol mexicano.

Con los cruces definidos, la disputa por el título promete emociones. Tigres y Pachuca llegan como favoritas por su campaña regular, pero la paridad entre América, Rayadas, Toluca y Chivas anticipa una liguilla vibrante, con series que podrían decidirse por detalles mínimos.

Así quedaron los Cuartos de Final

Tigres (1) vs FC Juárez (8)

Pachuca (2) vs Cruz Azul (7)

América (3) vs Rayadas (6)

Toluca (4) vs Chivas (5)

