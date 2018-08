Rafa Márquez será el máximo responsable en Atlas

Una vez que anunció su retiro de las canchas a nivel de clubes con Atlas y con Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Rusia 2018, Rafael Márquez era el principal candidato a tomar las riendas absolutas de los Rojinegros y es por eso que el "Cinco Copas" se convertirá a partir de este martes, en el máximo responsable del área deportiva de la institución, siendo el nuevo director deportivo, lugar que dejó vacante Fabricio Bassa.



Sin embargo tendrá más responsabilidades que el propio Bassa antes de irse, ya que a palabras del todavía presidente del club, Gustavo Guzmán Sepúlveda, Rafael estará al frente de cinco departamentos en la institución: Fuerzas Básicas, Operaciones Deportivas, Primer Equipo, Desarrollo Humano y Dirección Deportiva, según aclaró a la cadena ESPN.



"Queremos que sea el verdadero responsable deportivo, de hecho, el título que ostentará será de presidente deportivo y de él colgarán las cuatro áreas, cinco si son necesarias, que están claramente en el organigrama de la institución que es Fuerzas Básicas, operaciones deportivas, naturalmente el primer equipo y desarrollo humano, quedará una cajita vacía que era la de Fabricio de director deportivo".



Gustavo Guzmán explicó las funciones que tendrá el nuevo presidente deportivo, las cuales serán las que él mismo ya no pudo hacer, con excepción de la compra y venta de jugadores, es ahí en donde entrarán los altos mandos, sobre todo por las cuestiones financieras.





"Rafa tiene que hacer todo lo que yo he dejado de hacer, tengo que darle toda la autoridad deportiva y lo único que nos vamos a dar de golpes es a la hora de que él va a querer que contrate jugadores de los que quizá los económicos del club no me den, pero él va a tener el cien por ciento de la autoridad".

LS