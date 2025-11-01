Dodgers se coronan bicampeones en la Serie Mundial 2025

Con un dramático jonrón de Will Smith en la undécima entrada, los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial al vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto, revalidando así su título y completando un global de 4-3 en la eliminatoria. El equipo, liderado por Shohei Ohtani, logró lo que ningún conjunto había conseguido en más de dos décadas: coronarse bicampeón de las Grandes Ligas, un logro que no se veía desde los Yankees de finales de los años noventa.

El Juego 7 fue una auténtica montaña rusa de emociones. Los Blue Jays rozaban la gloria cuando el venezolano Miguel Rojas apareció en la novena entrada con un cuadrangular que igualó el marcador y forzó los extra innings. En ese momento, la experiencia y el temple de los angelinos se impusieron, culminando con el batazo decisivo de Smith que desató la euforia de los visitantes y selló una de las Series Mundiales más emocionantes de los últimos tiempos.

El triunfo refleja la profundidad y madurez del conjunto angelino, que evitó la eliminación en el Juego 6 y afrontó el desenlace con la serenidad de un equipo acostumbrado a los grandes escenarios. Su ofensiva oportuna y su sólido bullpen fueron clave para remontar los momentos más críticos de la serie y escribir un nuevo capítulo dorado en la historia de la franquicia.

En contraste, Toronto se quedó a las puertas de su primer título desde 1993, dejando escapar la oportunidad ante su público. Pese al desenlace, los Blue Jays cierran una temporada brillante, en la que demostraron carácter, talento y competitividad, aunque el sueño de la corona se les escapó en el instante más decisivo.

SV