Chivas busca mantenerse con vida ante Pachuca

Este domingo, Guadalajara afrontará un duelo crucial en su lucha por un boleto directo a la Liguilla, cuando visite a Pachuca, rival directo en la pelea por ocupar el último lugar de clasificación.

En el compromiso correspondiente a la jornada 16, Chivas llega en el sexto sitio de la tabla general con 23 puntos y una diferencia de cuatro goles a favor, mientras que los Tuzos se ubican en la octava posición con 22 unidades. Por ello, el conjunto hidalguense está obligado a ganar para superar al Rebaño y mantener el control de su destino.

Para que Chivas logre la clasificación directa, necesita sumar dos victorias. Alcanzando 29 puntos tras vencer a Pachuca como visitante y a Monterrey en casa, obtendría su pase sin depender de nadie, asegurando así el sexto lugar y dejando fuera de la pelea a los Tuzos.

Si el Rebaño consigue un triunfo y un empate en el cierre del torneo, llegaría a 28 unidades y mantendría un panorama favorable, aunque dependería de que Pachuca no gane en su visita a Santos y que Tijuana deje escapar puntos ante Pumas y Atlas. Por ello, será vital sumar en Hidalgo para no comprometer sus aspiraciones.

En caso de empatar o caer ante Pachuca y luego vencer a Monterrey, el panorama se tornaría complicado, ya que las posibilidades del boleto directo se reducirían. Chivas dependería de que Tuzos y Xolos no ganen sus partidos restantes, además de que Juárez no sume ante Querétaro. Una derrota este domingo en el Estadio Hidalgo dejaría una última fecha de alto riesgo para el Rebaño Sagrado.

Guadalajara y Gabriel Milito tienen el destino en sus manos: obtener al menos cuatro puntos en las dos jornadas finales les permitiría mantenerse en zona de clasificación, aunque una caída ante Pachuca complicaría seriamente la opción de asegurar el sexto puesto de la tabla.

