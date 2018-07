Caso Juzgado

Un par de preocupaciones han generado los equipos de estas tierras, luego de disputada la primera jornada del campeonato donde Atlas empató sin goles con Querétaro, y Chivas perdió como es su costumbre en arranque de torneo y más en Tijuana.

Por partes entonces. Con los Zorros sorprendió sobremanera ver que el capitán del primer duelo del torneo era Juan Pablo Vigón. Y vaya que no se tiene nada contra el enjundioso volante rojinegro, pero si el torneo anterior el capitán era el cinco copas Rafael Márquez, pues como que la nueva capitanía no cuadraba.

Más sorpresa causaba repasar el once y ver que no había gallos para ese gafete: entre los novatos y los recién llegados, sólo Leiton Jiménez parecía apto para esos menesteres, pero Gerardo Espinoza no lo considera así. En fin, parece tema menor, pero nunca está de más un líder y Atlas debe encontrarlo rápido y de buenas.

Con Chivas las cosas no pintan mejor. Basta decir que cuando tu ataque y posibilidades ofensivas dependen de que ande encendido Javier Eduardo López, ya la cosa parece comenzar mal.

Este H. Tribunal sugiere mesura al aficionado local, y que no se haga demasiadas ilusiones.

EL PODIO

1.- Va de nuez

Cruz Azul fue el equipo más “impreshionanti” de una jornada medianita en emociones. Y miren que su triunfo de 3-0 ante Puebla lo gestó hasta el minuto 80 y con una manita arbitral. Ok, ganó 3-0 y mostró buenos pasajes de futbol. Sin embargo, es nuestro deber recordar, como mero ejercicio periodístico, que La Máquina ocupó este mismo espacio en esta misma jornada el torneo anterior y después la cruzazuleó. Que conste el dato en los libros....

2.- Santas volteretas

El campeón tenía problemas serios ante Lobos BUAP en el arranque. Y es que de por sí su “desarmado” de pretemporada generaba dudas. Para su buena fortuna le dieron la vuelta y ahora generan dudas, pero con tres puntos en la bolsa.

3.- Dulce revancha

Seguramente a Marcelo Michel Leaño le supo a gloria el triunfo sobre el América de su “mentor a fuerzas” Miguel Herrera. Hay que recordar que ambos coincidieron en Tecos, aunque Marcelo nunca fue del agrado del “Piojo”.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Aullidos de terror

Apenas se jugó la primera jornada y Lobos BUAP ya se apuntó como candidato número uno al descenso. Tras lo mostrado ante Santos, donde ciertamente intentó una propuesta agradable, poco a poco el desgate del partido desnudó la pingüe calidad de su plantilla que terminó por costarle la derrota ante un Santos que no está para asustar a nadie. Será un laaaaargo torneo para los poblanos.

De Fiera a gatito

León ya no hace ruido como antes durante la pretemporada con buenas adquisiciones de futbolistas. Pareciera que los verdes se volvieron el patio trasero de su hermano Pachuca, a donde llegan todos los futbolistas importantes. Los guanajuatenses no mostraron nada interesante ante Tigres, y fueron presa fácil del equipo del “Tuca”. Salvo el petardazo de contratar a Donovan, la Fiera ya no impresiona a nadie y es un equipo del montón.

¿Y los tapatíos apá?

Otra zona donde parece que no dará mucho el sol es en el occidente. Si Atlas logra esquivar los postes hacia las mallas y no hacia afuera del campo, los rojinegros pueden ser un equipo entretenido y que dé la pelea en el torneo. Pero Chivas, al menos en su duelo ante Tijuana, dejó más dudas y desesperanza que buenos augurios. Al final, parece que con los rojiblancos regresan los tiempos de las Chivas flacas... ni modo.

EL VILLANO

Lo tenía, era suyo, y se lo mandó al León...

Primero, decidieron darle su carta de retiro al “Conejo” Pérez. Después, repatriaron a Rodolfo Cota ante la negativa de Chivas por comprarlo. Pero enseguida, vino la jugada más rara, pues en vez de quedárselo, tal y como acostumbran agandallar al León, en los Tuzos decidieron mandar a Cota a los Panzas Verdes, pues ellos tenían a Alfonso Blanco. Bueno, pues en la Jornada 1, un error del arquero les costó la derrota ante Monterrey....

LA FIGURA

También repite

Ciertamente es Jornada 1 y renglones arriba describíamos que esta tierra del éxito tempranero ya había sido visitada por el Cruz Azul. Sin embargo, es justo también señalar que si La Máquina luce bien, al menos en el armado del equipo, es gracias al buen ojo de Pedro Caixinha, que recibe una segunda oportunidad de parte de la dirigencia azul. Otra vez pide los reflectores, a ver si no le queman a medio torneo como hace seis meses.

LA FRASE

Para la posteridad

“Hay que jalar orejas, empezar a trabajar otra vez, y rotar la competencia. El que ande mejor es el que va a jugar”.

Miguel Herrera, advertencia a su plantilla, y vaya que el “Piojo” se suele poner saleroso.