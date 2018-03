Caso Juzgado

Como los equipos de esta ciudad que compiten —¿sí compiten?— en la Liga MX no muestran cambios en su desempeño semana a semana (Atlas se mantiene perdiendo y Chivas empatando), en este H. Tribunal decidimos que es momento de tocar otros temas.

Por lo pronto, la decisión de suspender al descenso al menos dos años repercutirá directamente en el espectáculo, y que conste que aquí les avisamos uno de los primeros días de marzo de 2018. Equipos como el Puebla de la actual campaña no tendrán necesidad de esforzarse de la manera como lo hacen al no tener el peligro de perder la categoría.

Escuadras que adelgazan sus nóminas, partidos con elencos que no sudan la camiseta y jugadores de poca calidad son el futuro de la Liga MX tras esta decisión.

Porque, seamos claros, los equipos grandes y los que quieren títulos se mantendrán en esa tesitura como lo hacen cada torneo. Pero aquellos que sólo aspiran a salvarse sólo tendrán que jugar sin la necesidad de competir por salvar la categoría. Ya dijimos.

EL PODIO

1.- Se mantiene firme

El camote poblano no cede, y jornada a jornada se mantiene dentro de los primeros ocho del campeonato. El equipo de La Franja acaba de dar una de las sorpresas más grandes del torneo al vencer con autoridad al subcampeón Monterrey en su flamente nuevo estadio. Con jugadores que ya no tenían cabida en sus equipos de origen y extranjeros de poco cartel, el “Ojitos” Meza ha vuelto a hacer magia y tiene al Puebla muy lejos del descenso y muy cerca de una sorpresiva pero merecida clasificación a la Liguilla.

2.- Ya no es sorpresa

Otro equipo que se empieza a acostumbrar a los buenos resultados es el Santos, que sin ser la mejor plantilla del campeonato, ya está encaramado en lo más alto del torneo. Con un técnico de casa como Robert Dante Siboldi, la consolidación de Djaniny Tavares después de varios años en la organización, y el buen momento de varias promesas que pronto le dejarán mucho dinero en las arcas, Santos parece ser una realidad en este Clausura 2018.

3.- Garras afiladas

En este mismo espacio criticamos el torneo pasado el pésimo desempeño de los Leones Negros. Hoy, unos meses después, los universitarios parecen estar de vuelta en el circuito de Ascenso en donde acumulan una racha que les tiene colocados en el cuarto lugar general y muy cerca de la calificación. Reforzados en zonas clave de la cancha, los melenudos no han dejado atrás su proyecto con jóvenes y pueden dar la sorpresa en el torneo que da boleto al máximo circuito.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

¡Atláscate!

No hay respiro para La Fiel. Atlas da síntomas de mejora, pero no es suficientes ante los errores inviduales. No es Rafael Márquez, Cándido Ramírez o Milton Caraglio el jugador que más extrañaron los rojinegros en Morelia, y de hecho, en toda la campaña; el jugador más añorado es Óscar Ustari, pues ni Toselli ni Fraga han sido capaces de garantizar seguridad en la portería. Atlas tiene que sacar un triunfo a la brevedad que les devuelva la confianza previo a la visita clave a Veracruz.

Y todo para qué

Contrario a lo que pasa con el Atlas, pareciera que nadie en Cruz Azul puede culpar a su directiva de lo malo que torneo a torneo le ocurre a la Máquina. Billy Álvarez ha contratado a los mejores técnicos disponibles, como ahora mismo sucede con Pedro Caixinha, un tipo exitoso con el Santos y que hoy no da una con los capitalinos. De igua forma traen jugadores de capacidad probada que por alguna razón no cuajan acá. Al menos, aquí, el pleito no es con la directiva.

¿Se acabó el encanto?

Pumas había generado mucha expectación con un espectacular arranque en este Clausura 2018. Los universitarios goleaban y gustaban con un Nicolás Castillo encendido y un socio que parecía idóneo, como lo es Matías Alustiza. La UNAM llegó a aparecer en este mismo espacio en el medallero, pero a la vuelta de los últimos partidos los Pumas han vuelto a ser un equipo endeble en defensa, como lo eran el torneo anterior, pero que ha perdido la brújula ante el marco rival. Que no vuelvan esos días al Pedregal...

EL VILLANO

No se vale

Una cosa es apoyar incondicionalmente, estar siempre ahí, incluso seguir al equipo a otras plazas, y otra muy distinta reclamar a pedradas el mal torneo que tiene el Atlas en este Clausura 2018. Lo ocurrido la madrugada del sábado cuando el plantel rojinegro volvía de Morelia tras perder ante Monarcas, es un episodio que se debe condenar por el simple hecho de tratarse de un acto de violencia. No se vale y no puede volver a pasar.

LA FIGURA

Robert Dante Siboldi

Al inicio de la campaña había muchas dudas en torno a la aparición del ex ídolo roijinegro como estratega del equipo de la Laguna. Sin embargo, con el rodar de las jornadas, el uruguayo ha sorprendido a propios y extraños con un torneo muy parejo en el que, sin ser un equipo espectacular y con la propuesta más atractiva, ha sabido sacar los mejor de sus futbolistas al grado de tenerlos colocados en la cima de la tabla general y a sólo cinco puntos de la cifra mágica que asegura Liguilla en la Liga MX.

LA FRASE

Para la posteridad

“A ver, ¿cómo dijeron al principio? El ‘Pueblita’ les ganó, nada más que el ‘Pueblita’ llegó y dio la sorpresa acá, entonces no era el ‘Pueblita’, era el ‘Pueblota’”.

Alejandro Rodríguez, el “Inge”, presidente de Tigres regresando carrilla a Rayados que también perdió con Puebla.