Cartel de lujo en la Nuevo Progreso

A pesar de que se llegó a poner en duda la realización de la tercera corrida de la Temporada Grande en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, ayer se hizo oficial que el cambio de ganadería no afectará para la realización del evento, en donde Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores y la reaparición del maestro español Enrique Ponce estarán presentes a partir de las 16:30 horas en el coso tapatío.

El problema principal para que se dudara de la corrida, es que los toros de la ganadería Jaral de Peñas fueron regresados por el juez de plaza, Arnulfo Martínez, esto por no dar el peso dos de los siete animales presentados. Sin embargo, la ganadería de Bernaldo de Quirós entró al quite y es la que presentará los toros a lidiar esta tarde.

En la corrida de hoy se presentará un suceso que hace 16 años no pasaba en la Monumental Plaza de Toros Nuevo Progreso, que es el regreso del maestro español Enrique Ponce, quien hace su aparición para beneplácito de la afición a la tauromaquia. Sin embargo, el matador ibérico se mostró un tanto contrariado, incluso molesto por el cambio de ganadería para esta tarde.

“De hecho yo me apunté a esta corrida porque vine de España y cuando vengo a México me gusta torear al toro mexicano, pero esta es una ganadería que ha tenido unos grandes triunfos en Guadalajara y yo tenía una gran ilusión aquí en esta ciudad, ha habido este contratiempo, se han echado para atrás cuatro toros, al final se tuvieron que cambiar, pero no es protesta mía, hay que dejarlo bien en claro”, dijo el matador Enrique Ponce sobre los rumores de que el cambio de ganadería obedeció a una petición del propio matador español.

La misma empresa taurina ofreció reembolso a los aficionados que hayan comprado su boleto para esta tercera corrida de la temporada y que no hayan estado de acuerdo con el cambio de ganado. Dicho reembolso será en las taquillas de la Nuevo Progreso o en el lugar en donde fueron adquiridas las entradas.