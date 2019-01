Carson Wentz será el titular el próximo año

Doug Pederson, entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, reiteró ayer que Carson Wentz será el mariscal de campo titular en la temporada 2019.

Wentz se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular y dos más de Playoffs a causa de una lesión de espalda. Nick Foles lideró a Filadelfia a cuatro victorias consecutivas y estuvo a 27 yardas de enviar al equipo a la Final de la Conferencia Nacional antes de que su último pase frente a los Saints se le fuera entre las manos a Alshon Jeffery y terminara siendo interceptado por Marshon Lattimore, sellando el triunfo de Nueva Orleáns.

“Carson será el titular en el futuro inmediato”, dijo Pederson en su última conferencia de prensa de la campaña.

Howie Roseman, vicepresidente de los Eagles, apuntó que será una decisión difícil mantener a Foles en el equipo, quien será agente libre de cara a la siguiente campaña.

“Nos encantaría mantener a Nick”, dijo Roseman. “Estamos hablando de un tipo que tomamos en el Draft y con el que nos hemos acercado mucho. No sé de ningún equipo que no quiera a tener a Nick en su plantilla. Aún no hemos llegado a tener una conversación con él, pero no hay duda de que nos encantaría tener a Foles como un Eagle”, agregó.

En su segunda campaña (2017), Wentz lideró a Filadelfia a un récord de 11-2 y terminó tercero en las votaciones para el Jugador Más Valioso de esa temporada.