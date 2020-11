Carlos Tévez, destrozado por la muerte de Diego Maradona

Carlos Tévez siempre demostró su cercanía y amor a Diego Armando Maradona, por lo que al igual de millones, la muerte del ex astro argentino le pegó en lo anímico de manera muy importante.

De acuerdo a información del Diario Olé, el atacante se enteró de la muerte del "Pelusa" en tierras brasileñas, donde Boca Juniors se iba a medir ante el Inter de Porto Alegre, y después de eso, se encerró por horas en su habitación de hotel, con su celular apagado y en completo silencio.

El jugador tuvo que responder a sus compañeros pasadas las horas debido a que el directivo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, lo estaba buscando, siendo el único capaz de hacer reaccionar al "Apache".

Por si esto no fuera poco, Tévez pasa por complicados momentos personales, debido a que padre se encuentra hospitalizado desde hace varias semanas debido a afectaciones por el COVID-19.

El atacante no fue convocado para el partido entre Boca Juniors y Newell´s Old Boys, ya que reportan, no se siente en las mejores condiciones para encarar el encuentro.

AJ