Carlos Salcido disfruta su adiós profesional

Fue el centro de atención previo al partido ante Chivas. Durante los movimientos de calentamiento. Al defensa del Veracruz Carlos Salcido se le vio contento, disfrutando cada momento que vivía en su último día como profesional en el futbol, ya que pasará al grupo de los retirados y buscará una oportunidad para dirigir en fuerzas básicas, ya que cuenta con su título.

"Chivas me dio todo y estoy en paz, me voy feliz de haber vivido tan gratos momentos y de haberme formado como persona"

El "Choco" utilizó unos zapatos especiales que llevan su nombre, la fecha, el partido que disputó y la bandera de México, en un detalle de la marca que lo patrocina, para que los guardara como recuerdo.

Salcido fue bien recibido por la afición del Guadalajara, que en todo momento le mostró respeto, cariño y cuando salió con su equipo al protocolo de inicio del encuentro, al momento que el sonido local mencionó su nombre, la afición se volcó en aplausos para quien muchos califican como una leyenda del "Rebaño".

En cuanto se terminó de tomar la foto el Veracruz, Salcido quiso irse con los suyos a su sector del campo, pero Jesús Sánchez lo jaló para que se tomara la última foto de su carrera profesional con el equipo rojiblanco, en el que nació y luego hizo una gran carrera.

Salcido dijo que esperó mucho este momento, que lo disfrutó al máximo y dejó abierta la puerta por si en algún momento el Guadalajara le hace la invitación de integrarse a sus fuerzas básicas como técnico o en algún otro departamento, pero dejó claro que exclusivamente en cancha.

"Si Chivas me propusiera algo así, a ojos cerrados lo aceptaría, en el Guadalajara hasta de barrendero trabajo, no tengo problema, amo a esta institución, la llevo en mi sangre y siempre estaré agradecido. Chivas me dio todo y estoy en paz, me voy feliz de haber vivido tan gratos momentos y de haberme formado como persona".

Salcido se despidió de sus compañeros del Veracruz porque ya no regresa al puerto jarocho, pues dejó todo arreglado para quedarse en la perla tapatía donde estará atento de su hijo, que está en las fuerzas básicas del chiverío y se le verá seguir en la "Gigantera".

"Porque me tocará llevar a mi hijo. Ya estaré con mucho tiempo libre, porque en cuanto me levante, me desocuparé, así que podré hacer muchas cosas que como profesional no pude".

JM