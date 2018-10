Carlos Ortiz sigue en la pelea en el Safeway Open

En su primer torneo de regreso en el PGA Tour, el tapatío Carlos Ortiz fue el único mexicano en pasar el corte en el Safeway Open para jugar el fin de semana. El Silverado Resort and Spa North es una vez más la sede de apertura a una nueva temporada del PGA Tour, la cual pinta para ser una de las más emocionantes gracias al dramático cierre vivido meses atrás. A pesar de no tener a los mejores golfistas del mundo, el Safeway Open cuenta con ex campeones de majors como Phil Mickelson, Fred Couples y Brendan Steele, quien intenta defender su título por tercer año consecutivo.

Al comienzo del torneo el field contaba con tres jugadores mexicanos, José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz, quienes desafortunadamente no tuvieron el inicio esperado y se quedaron por debajo del número de corte, sin embargo el tapatío Carlos Ortiz se encuentra empatado en el puesto 25 con un total de menos siete después de una tercera ronda de 70 golpes (-2) gracias a un buen cierre en donde hizo dos “birdies” en sus últimos tres hoyos.

El norteamericano Brandt Snedeker, ex campeón de la FedEx Cup, se encuentra como único líder después de una tercera ronda de 69 golpes (-3) para un total de -16, y tener así tres golpes de ventaja sobre su compatriota Kevin Tway.

A pesar de estar a ocho golpes del líder, Ortiz buscará en el último día de juego firmar una cuarta ronda en números rojos para poder remontar el mayor número de posiciones con una gran posibilidad de empezar el año con su primer Top 10 en el PGA Tour, ya que se encuentra a sólo dos golpes del noveno lugar. Un comienzo de temporada dentro de los 10 primeros le daría toda la confianza y seguridad al tapatío para seguir el resto de los torneos por el mismo camino y poder así afianzarse dentro de la elite del golf mundial.