Carlos Ortiz cerca de la cima en Minnesota

Concluyó una gran semana para el mexicano Carlos Ortiz en el 3M Open Classic, al registrar su segundo Top5 de la presente del PGA Tour y asegurar su pase a los Playoffs al final del ciclo.

Por segunda ocasión en la semana, el tapatío firmo una tarjeta libre de errores al no registrar ningún bogey en el recorrido. Desde muy temprano en la ronda, Ortiz iniciaba de la mejor manera marcando cuatro birdies en los primeros seis hoyos. Conforme fue pasando el día, “Charly” dejó escapar algunas buenas oportunidades de birdies, sin embargo logró cerrar de gran manera con tres birdies en los últimos cuatro hoyos para ubicarse en el primer lugar momentáneo con una tarjeta de -17.

A pesar de no haber salido con la victoria, el mexicano cerró una gran semana en la que mostró gran golf y consistencia durante los cuatro días. “Venía jugando bien los últimos meses, sin embargo no pasaba los cortes, no sabía lo que pasaba, esta semana todo salió bien”, comentó Ortiz, quien aseguró su permanencia en la gira para la próxima temporada.

El final del certamen se resolvió de manera dramática cuando el estadounidense Matthew Wolff, de tan sólo 20 años, embocó un putt desde afuera del green para águila en el último hoyo de juego para llegar a -21 y superar por un golpe a sus compatriotas Collin Morikawa y Bryson DeChambeau.

Abraham Ancer termina en el Top 20 en Irlanda

El mexicano Abraham Ancer decidió viajar al Viejo Continente para competir en el Abierto de Irlanda en preparación para el British Open y con una última ronda de 68 golpes, dos abajo de par, para un total de -8, Ancer recuperó algunas posiciones hasta ubicarse empatado en el lugar 19. El español Jon Rahm se convirtió en el campéon.

López, entre las mejores 15

En el Norte de Estados Unidos, las mujeres de la LPGA demostraron gran nivel del golf durante toda la semana al terminar el Thornberry Creek Classic, en el que la mexicana Gaby López terminó la semana empatada en lugar 15 con -10.