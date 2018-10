Cardozo rechaza que en Chivas se festejen los empates

Contrario a lo que se llegó a pensar, en el equipo de Guadalajara no se festejó el empate 1-1 del Clásico nacional del pasado domingo frente al América; al contrario, hubo tristeza porque el objetivo siempre fue ir por la victoria en el Azteca.

Así lo consideró el director técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, quien agregó que si bien las Águilas generaron más llegadas de gol, al final hubo repartición de puntos y de ahí que el encuentro haya sido parejo, pues al final el resultados es lo que cuenta.

"En Chivas no se festeja un empate. Nosotros no festejamos el empate ante América como todos dicen; al contrario, hubo caras tristes con el equipo porque no pudimos ganar el partido", manifestó.

En conferencia de prensa abundó: "La gente piensa que nosotros entramos al vestuario y abrimos champán y festejamos y trajimos caravana a Guadalajara y no fue así, apenas tomamos agua, normal para nosotros".

Valoró que con un plantel más corto, aunado a las ausencias por lesión, Chivas fue capaz de dar batalla a las Águilas, por lo que aumentó la confianza en sus dirigidos.

"Lo que a mí me dejó contento es que enfrentamos a uno de los mejores planteles y con lo que tenemos lo emparejamos", indicó Cardozo, quien cumple su primer certamen al frente del "Rebaño Sagrado".

Se dio tiempo también para responder a las declaraciones de su homólogo Miguel Herrera, del América, quien aseguró que solo su equipo se enfocó en ganar y Guadalajara apostó por defender.

"Esa es una sensación de cada entrenador, yo analizo el juego, no puedo discutir con sus opiniones, mis opinión es que tuvieron más llegadas de gol, de ahí en más el futbol se gana con goles. No hay ningún equipo que genere 15 y meta 15, meten uno o dos".

"El resultado está ahí y eso es lo que vale. Tenemos que trabajar en la puntería. El Clásico fue parejo porque ellos no la metieron, nosotros tuvimos una y la metimos y su gol fue circunstancial", estableció el director técnico del chiverío.

Chivas recibirá este sábado a Pumas de la UNAM por la duodécima jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX en busca del triunfo que los pueda meter entre los primeros ocho lugares que clasifican a Liguilla; por ahora los rojiblancos tienen 15 unidades, en el noveno peldaño.

LS