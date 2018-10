Gol de Chivas, fuera de lugar grande como una casa: Herrera

Para Miguel Herrera, técnico de América, "hubo sólo un equipo que quiso ganar el Clásico, no dos", y se trató de su escuadra, aunque los azulcremas no lograron imponerse, ya que Raúl Gudiño, arquero de Chivas, atajó un penalti en tiempo de reposición cobrado por Matheus Uribe.

"El gol de ellos fue un offside grande como una casa", dijo Herrera. "Llegaron una vez, offisde clarísimo, pero bueno, se lo dejamos a la Comisión (de arbitraje)", dijo Herrera.

El técnico de América, en visible estado de agitación, recalcó que su equipo fue "infinitamente superior" a Chivas, al que "llegamos las veces que quisimos".

"No sé de qué hablan", dijo Herrera a los reporteros. "A veces se te dan las cosas, a veces no. Les pasamos encima, porque la figura del rival fue el arquero. No hay vuelta de hoja, no se enganchen", dijo.

El técnico de América dijo ignorar por qué el colombiano Matheus Uribe cobró el penalti que Gudiño detuvo.

"Ya está la lección, no sé por qué patea Matheus, no tengo ni idea. Ya pateó Matheus, lo demás ya está hecho", dijo.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL CLÁSICO

Ante los cuestionamientos sobre la falta de contundencia de su equipo, el técnico hizo a su vez una pregunta a los periodistas.

"¿Cuál es el equipo que más goles hace? podríamos tener ocho goles más, pero es el equipo que más goles hace", dijo.

"Claro que el resultado manda, pero si la gente de América ve como se desarrollo el partido, se tiene que ir tranquila. Molesta, pero tranquila", explicó.

RR