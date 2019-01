Cardozo, a favor de que jugadores de Chivas vayan al Tri

José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, se mostró favorable a que sus jugadores sean llamados a la Selección mexicana, que ahora es comandada por Gerardo "Tata" Martino.

El entrenador afirmó que será hasta el viernes cuando hable con el nuevo seleccionador, pero de entrada "le encanta" la idea de ver a sus jugadores representanto a México.

"Me encanta que mis jugadores vayan a la Selección porque tienen que sentirse orgullosos de pelear a muerte la oportunidad en su país; a mÍ como jugador me encantaba ir a la Selección, tuve la fortuna de estar 16 años en la Selección y priorizo y me encanta que mis jugadores vayan y participen y defiendan los colores de su país", dijo Cardozo en conferencia de prensa.

El técnico de Chivas no opone objeciones a las ideas de Martino, que aparentemente desea realizar "microciclos" con los jugadores, una propuesta que ha generado preocupación por la excesiva carga de trabajo que podría significar para los futbolistas.

"Si hablamos de lesiones también en un entrenamiento de sus clubs se pueden lesionar. También es parte de la profesión", explica el entrenador.

Cardozo hace notar la ironía de no ser flexible con las peticiones del nuevo seleccionador mientras se critica a los equipos europeos que no ceden a sus mexicanos.

"Si le exigimos al West Ham, al Real madrid cuando estaba el "Chicharo" y nosotros estamos aquí a una hora de la ciudad de México y no lo queremos prestar al jugador..."

